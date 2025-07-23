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22 Temmuz MasterChef yedeklere kim girdi? İşte Masterchef yedek yarışmacıları!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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22 Temmuz MasterChef yedeklere kim girdi? İşte Masterchef yedek yarışmacıları!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye'de yedek isimler netleşti. 22 Temmuz Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde ana kadroya giren 10 isim belli olurken, kalan yarışmacılar yedeklerde yer alabilmek için kıyasıya rekabet etti. Peki, 22 Temmuz MasterChef yedeklere kim girdi?

Masterchef Türkiye'de yedek isimler dün akşam akşam belli oldu. Ana kadroya giren 10 yarışmacı netleşmesi üzerine kalan yarışmacılar son şanslarını yedeklere girmek için kullandı. Peki, 22 Temmuz MasterChef yedeklere kim girdi? 

22 Temmuz MasterChef yedeklere kim girdi? İşte Masterchef yedek yarışmacıları! - 1. Resim

22 TEMMUZ MASTERCHEF YEDEKLERE KİM GİRDİ?

Masterchef'te ilk etapta en başarılı tabağı hazırlayarak ana kadroya yedeklerden dahil olan isimler Nisa, Barış ve Alperen oldu. İkinci etapta ise Deniz yedeklere ismini yazdıran son yarışmacı oldu.

Böylelikle Masterchef'e yedeklere giren isimler Nisa, Barış, Alperen ve Deniz'dir. 

22 Temmuz MasterChef yedeklere kim girdi? İşte Masterchef yedek yarışmacıları! - 2. Resim

MASTERCHEF 10. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren onuncu yarışmacısı Çağlar oldu.

22 Temmuz MasterChef yedeklere kim girdi? İşte Masterchef yedek yarışmacıları! - 3. Resim

1. Etap Yarışmacıları:

Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

2. Etap Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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