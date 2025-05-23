24 Mayıs İstanbul’da dev elektrik kesintisi! İstanbul'un hangi ilçelerinde kesinti olacak?

İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, yaşadıkları bölgede elektriklerin kesileceği tarihi merak edip araştırmaya başladı. AYEDAŞ ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) gibi kuruluşların resmi web siteleri üzerinden elektriklerin kesileceği ilçe ve mahalleleri duyurdu.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 24 Mayıs Cumartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları tek tek açıkladı.

İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE KESİNTİ OLACAK?

Şişli, Sarıyer, Silivri, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Beyoğlu, Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar ve Arnavuköy civarında 24 Mayıs 2025 tarihinde belirli mahallelerinde elektrikler kesilecektir.

ARNAVUTKÖY 2025-05-24 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yük Bölümü

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAĞIŞ, BAŞÖZ, BELEDİYE, BERKAY, BİRTAN, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DÜLDÜL, DÜZLÜK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, FİLİKA, GENÇ OSMAN, GÜÇ, KARATAY, NENE HATUN, NURSU, NİŞAN, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SEMİH, SUNGUR, TAHTAKALE, TÜRKER,

YENİBAYIR sk / İSLAMBEY mah FATİH, GÜLCÜ, YILDIRIM BEYAZIT sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah

LEYLAK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 561/2. sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-24 09:00:00 - 13:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GELİBOLU, SONBAHAR, TÜRKSOY, ÖMÜR sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-24 11:00:00 - 15:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ARICI, EROĞLU, FATİH, KÖPRÜ, LEMAN, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, VEZİRHAN, İNTİZAR sk bölgelerinde 24/05/2025 11:00:00 - 24/05/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-24 13:00:00 - 19:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, ALPARSLAN TÜRKEŞ, BEDİRHAN, ESENLER, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, FERİT PAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, GÖK, HASAN POLATKAN, HAYRETTİN ÖZBEK, HİTİT, KIŞLA, KURTULUŞ, MEVLANA, MURATLI, OMURTAK, SAFİYE AYLA, SALİME, TEPECİK, VAROL, YAR, YENİLİK, ÖZVERİ, İZCİ, ŞAHİNER, ŞAŞMAZ sk bölgelerinde 24/05/2025 13:00:00 - 24/05/2025 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR 2025-05-24 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

09:00:00 - 17:00:00 2025-05-24

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2267., 2269., 2270., 2394., 2396., 2399. sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER 2025.05.24 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ACI BADEM, BADEMALTI, DEREBOYU 1, DOLUNAY, SERKAN, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-24 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah GAMSIZ, HASAN TAHSİN sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-24 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah BERRAK 1, KOCASİNAN, KOCASİNAN 6., TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-24 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah KAYNARCA sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-24 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah HENDEK, HENDEK ÇIKMAZI, HÜSEYİN ŞAHİN sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-24 09:00:00 - 17:00:00 Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah HENDEK, HENDEK ÇIKMAZI, HÜSEYİN ŞAHİN, NENEHATUN sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah RESSAM NAMIK İSMAİL, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 24/05/2025 10:00:00 - 24/05/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah GÖKTUĞ, İLHAN sk bölgelerinde 24/05/2025 11:00:00 - 24/05/2025 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.