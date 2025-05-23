Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 24 Mayıs İstanbul’da dev elektrik kesintisi! İstanbul'un hangi ilçelerinde kesinti olacak?

24 Mayıs İstanbul’da dev elektrik kesintisi! İstanbul'un hangi ilçelerinde kesinti olacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
24 Mayıs İstanbul’da dev elektrik kesintisi! İstanbul&#039;un hangi ilçelerinde kesinti olacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, yaşadıkları bölgede elektriklerin kesileceği tarihi merak edip araştırmaya başladı. AYEDAŞ ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) gibi kuruluşların resmi web siteleri üzerinden elektriklerin kesileceği ilçe ve mahalleleri duyurdu.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 24 Mayıs Cumartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları tek tek açıkladı.

24 Mayıs İstanbul’da dev elektrik kesintisi! İstanbul'un hangi ilçelerinde kesinti olacak? - 1. Resim

İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE KESİNTİ OLACAK?

Şişli, Sarıyer, Silivri, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Beyoğlu, Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar ve Arnavuköy civarında 24 Mayıs 2025 tarihinde belirli mahallelerinde elektrikler kesilecektir.

ARNAVUTKÖY 2025-05-24 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yük Bölümü
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAĞIŞ, BAŞÖZ, BELEDİYE, BERKAY, BİRTAN, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DÜLDÜL, DÜZLÜK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, FİLİKA, GENÇ OSMAN, GÜÇ, KARATAY, NENE HATUN, NURSU, NİŞAN, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SEMİH, SUNGUR, TAHTAKALE, TÜRKER,

YENİBAYIR sk / İSLAMBEY mah FATİH, GÜLCÜ, YILDIRIM BEYAZIT sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah

LEYLAK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 561/2. sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-05-24 09:00:00 - 13:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GELİBOLU, SONBAHAR, TÜRKSOY, ÖMÜR sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-05-24 11:00:00 - 15:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ARICI, EROĞLU, FATİH, KÖPRÜ, LEMAN, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, VEZİRHAN, İNTİZAR sk bölgelerinde 24/05/2025 11:00:00 - 24/05/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-05-24 13:00:00 - 19:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, ALPARSLAN TÜRKEŞ, BEDİRHAN, ESENLER, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, FERİT PAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, GÖK, HASAN POLATKAN, HAYRETTİN ÖZBEK, HİTİT, KIŞLA, KURTULUŞ, MEVLANA, MURATLI, OMURTAK, SAFİYE AYLA, SALİME, TEPECİK, VAROL, YAR, YENİLİK, ÖZVERİ, İZCİ, ŞAHİNER, ŞAŞMAZ sk bölgelerinde 24/05/2025 13:00:00 - 24/05/2025 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR 2025-05-24

 İSTANBUL BAĞCILAR ilce  MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
2025-05-24 
 
 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2267., 2269., 2270., 2394., 2396., 2399. sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER 2025.05.24

 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ACI BADEM, BADEMALTI, DEREBOYU 1, DOLUNAY, SERKAN, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
2025-05-24 
 
 
 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah GAMSIZ, HASAN TAHSİN sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
2025-05-24 

 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah BERRAK 1, KOCASİNAN, KOCASİNAN 6., TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-24 

 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah KAYNARCA sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-24 

 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah HENDEK, HENDEK ÇIKMAZI, HÜSEYİN ŞAHİN sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-24 

 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah HENDEK, HENDEK ÇIKMAZI, HÜSEYİN ŞAHİN, NENEHATUN sk bölgelerinde 24/05/2025 09:00:00 - 24/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah RESSAM NAMIK İSMAİL, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 24/05/2025 10:00:00 - 24/05/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah GÖKTUĞ, İLHAN sk bölgelerinde 24/05/2025 11:00:00 - 24/05/2025 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
2025-05-24 

 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah YAKUT 1 sk bölgelerinde 24/05/2025 12:00:00 - 24/05/2025 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
 
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Merakla bekleniyordu: "Gassal" 2. sezonu izleyiciyle buluştu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eskişehir elektrik kesintisi! OEADAŞ açıkladı, o bölgelerde elektrikler kesilecek... - HaberlerEskişehir elektrik kesintisi! OEADAŞ açıkladı, o bölgelerde elektrikler kesilecek...Hull City düştü mü? Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City küme düştü mü, ligde durumu nedir merak ediliyor! - HaberlerHull City düştü mü? Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City küme düştü mü, ligde durumu nedir merak ediliyor!Galatasaray Yenikapı kutlaması ücretli mi? Şampiyonluk kutlaması için VIP bilet satışları başladı! - HaberlerGalatasaray Yenikapı kutlaması ücretli mi? Şampiyonluk kutlaması için VIP bilet satışları başladı!Survivor'da eleme düellosu 23 Mayıs 2025! Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? - HaberlerSurvivor'da eleme düellosu 23 Mayıs 2025! Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti?Fenerbahçe Beko'nun Euroleague final rakibi kim oldu? EuroLeague final maçı için bekleyiş başladı! - HaberlerFenerbahçe Beko'nun Euroleague final rakibi kim oldu? EuroLeague final maçı için bekleyiş başladı!23 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? - Haberler23 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı?
Sonraki Haber Yükleniyor...