Eskişehir elektrik kesintisi! OEADAŞ açıkladı, o bölgelerde elektrikler kesilecek...

OEDAŞ, Elektrik Dağıtım A.Ş., bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Eskişehir’in bazı bölgelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı.

Eskişehir'de 23 Mayıs 2025 tarihleri arasında elektrik kesintileri yaşanacağı bilgisi verildi. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, şehrin farklı ilçe ve mahallelerinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

OEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., 23 Mayıs 2025 tarihleri arasında planlanan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Eskişehir’in çeşitli ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacağını paylaşıldı.

OEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve duyuru kanalları üzerinden kesinti tarihleri, saatleri ve etkilenecek bölgelerle ilgili detaylı bilgilere erişilebilecek.

Eşkişehir'in şu ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır;

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle23.05.2025-09:30 -23.05.2025-16:30tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - EMEK : AYTEK SOKAK , AZİZ SOKAK , ELİF SOKAK , LALE ÇİÇEĞİ SOKAK , MESUT BEY SOKAK , REFİK SAYDAM CADDE , HAKANLAR SOKAK , HAMDULLAH SUPHİ CADDE Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle23.05.2025-09:30 -23.05.2025-16:30tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - EMEK : AYTEK SOKAK , AZİZ SOKAK , LALE ÇİÇEĞİ SOKAK , MESUT BEY SOKAK , REFİK SAYDAM CADDE , YAVUZ SELİM SOKAK , HAKANLAR SOKAK , HAMDULLAH SUPHİ CADDE Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle23.05.2025-09:00 -23.05.2025-15:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - TÜRKMENTOKAT : ANKARA ÇEVRE YOLU BULVAR Yatırım işleri kapsamında deplase çalışmaları yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.