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Başkent EDAŞ duyurdu! 23 Mayıs Ankara'nın hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Başkent EDAŞ duyurdu! 23 Mayıs Ankara&#039;nın hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara EDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak bölgeleri duyurdu. 22 Mayıs günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte, Ankara'da 23 Mayıs 2025 Elektrik kesintisi olacak ilçeler...

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), 23 Mayıs 2025 Cuma günü Ankara’nın birçok ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu.

Şebeke bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler, kentin birçok bölgesinde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek. Ankara'da yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kesinti programına göre hazırlık yapmaları tavsiye ediliyor.

Başkent EDAŞ duyurdu! 23 Mayıs Ankara'nın hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? - 1. Resim

 23 MAYIS ANKARA'NIN HANGİ İLÇE VE MAHALLELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?

23 Mayıs Cuma günü Ankara'nın Aldındağ, Bala ve Çankaya ilçelerinde elektrik kesintisi meydana gelecektir. Şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle Altındağ'ın 4 caddesinde, Bala'nın iki caddesinde ve Çankaya'nın bir sokağında bakım çalışması yapılacaktır.
Bakım Çalışması
23.05.2025 
 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
 ÇAMLITEPE
Bakım Çalışması
23.05.2025 
 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
 ŞEHİT EYÜP ÖKSÜZ, 505, 504, 498, 502, ŞEHİT ALİ RIZA ALTIN, ŞEHİT BÜLENT YALÇINKAYA, 482, 503, KARAPÜRÇEK, 499
Bakım Çalışması
23.05.2025 
 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
 NENEHATUN, KAVAKLI
Bakım Çalışması
24.05.2025 
 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
 SAKIZ AĞACI, TATLAR MAHALLESİ, KAVAKLI
23.05.2025 
 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
 ABAZLI, AHİBOZ
Bakım Çalışması
23.05.2025 
 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
 CUMHURİYET KÜME, AKÖRENÇARŞAK, HÜRRİYET KÜME
 
23.05.2025 
 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
 2517, DOĞAN TAŞDELEN
 
ELEKTRİK KESİNTİSİ  HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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