Başkent EDAŞ duyurdu! 23 Mayıs Ankara'nın hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?

Ankara EDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak bölgeleri duyurdu. 22 Mayıs günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte, Ankara'da 23 Mayıs 2025 Elektrik kesintisi olacak ilçeler...

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), 23 Mayıs 2025 Cuma günü Ankara’nın birçok ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu.

Şebeke bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler, kentin birçok bölgesinde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek. Ankara'da yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kesinti programına göre hazırlık yapmaları tavsiye ediliyor.

23 MAYIS ANKARA'NIN HANGİ İLÇE VE MAHALLELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?

23 Mayıs Cuma günü Ankara'nın Aldındağ, Bala ve Çankaya ilçelerinde elektrik kesintisi meydana gelecektir. Şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle Altındağ'ın 4 caddesinde, Bala'nın iki caddesinde ve Çankaya'nın bir sokağında bakım çalışması yapılacaktır. Bakım Çalışması 23.05.2025 10:00 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLITEPE

Bakım Çalışması 23.05.2025 10:30 - 11:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT EYÜP ÖKSÜZ, 505, 504, 498, 502, ŞEHİT ALİ RIZA ALTIN, ŞEHİT BÜLENT YALÇINKAYA, 482, 503, KARAPÜRÇEK, 499

Bakım Çalışması 23.05.2025 09:30 - 17:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak NENEHATUN, KAVAKLI