İzmir'de elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! 22 Mayıs günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Bugün kesintiler belli saat aralıklarında gerçekleşecektir.
İzmir elektrik kesintisi hakkında araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Mayıs günü İzmir'in birçok ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek.
İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
22 Mayıs 2025 İzmir'in Foça, Urla, Çiğli, Karaburun ilçelerinde Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları gerçekleşecektir.
İZMİR ELEKTİRK KESİNTİSİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
22 Mayıs 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3367387
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ kozbeyli KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER KOZBEYLİ KÜME EVLER Kozbeyli Küme evleri Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi Kozbeyli Küme Evleri BARBAROS Kozbeyli Küme Evler KOZBEYLI KUME EVLER KIVILCIM KEMAL ANADOL )
22 Mayıs 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 16:00
Kesinti ID : 3367440
URLA / İZMİR
Sıra ( UZUN ÜÇ ÇEŞMELER Dörtyol Sk. 2.ÜÇEVLER Soğanlı Sk. )
Yeni ( ATAY )
22 Mayıs 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 11:00
Kesinti ID : 3365579
ÇİĞLİ / İZMİR
İnönü ( 9501. Sk. 9222. Sk. 9220. Sk. 9219. Sk. 9216. Sk. 9203. Sk. 9202/1. Sk. 9202. Sk. 09.Eyl Cd. 9221. Sk. 9505/3. Sk. 9503/1. Sk. 9503. Sk. 9501/1. Sk. 9225. Sk. 9223. Sk. )
22 Mayıs 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3367280
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan ( Eski Karaburun Yolu DEREBOYU Aykent 90 Sitesi İç Yolu Ahmet Sarıtaş Mahmutoğlu Sitesi İçi Yolu 526. Sk. 524. Sk. 520. Sk. 52. Sk. 518. Sk. 510. Sk. 509 Sk. 507. Sk. 488. Sk. 487. Sk. 485. Sk. 476. Sk. 475. Sk. 473. Sk. 470. Sk. 453. Sk. 452. Sk. 445. Sk. 444. Sk. 440. Sk. 44. Sk. 438. Sk. 415 395. Sk. 389. Sk. 388. Sk. 375. Sk. 371. Sk. 364. Sk. 360. Sk. 347. Sk. 342 Sk. 340. Sk. 337. Sk. 333. Sk. 332. Sk. 328. Sk. 326. Sk. 325. Sk. 323. Sk. 321 315. Sk. 311. Sk. 293. Sk. 283. Sk. 28. Sk. 228. Sk. 226. Sk. 216. Sk. 213. Sk. 210. Sk. 195. Sk. 194. Sk. 193. Sk. 192. Sk. 179. Sk. 178. Sk. 172. Sk. 169. Sk. 166 165. Sk. 162. Sk. 155. Sk. 154. Sk. 134. Sk. 133. Sk. 131. Sk. 126. Sk. 120. Sk. 114. Sk. 111 Sk. inönü cd catalkaya 399 çatalkaya küme evler KÖRFEZ 150 110 MORDOĞAN KÜME EVLER ÇATALKAYA KÜMEEVLER 341 407 491 394 217 117 332 382 419 436 191 369 386 378 380 342 81 156 410 346 160 443 178 345 197 373 147 359 196 435 360 çatalkaya 389 143 177 206 125 67 305 185 207 140 149 336 366 176 367 109 324 ÇATALKAYA 157 ÇATALKAYA/KÜMEEVLER 320 FAKÜLTE 204 400 MORDOĞAN 64 371 47 201 374 193 385 İÇ YOL 63 ÇATALKAYA KÜMEEVLER 198 104 309 101 493 199 507 168 İnönü Şehit Süleyman Aşkın 364 362 NAMIK KEMAL 183 163 136 153 144 26 352 83 175 154 251 276 74 AYIBALIĞI 39 37 35 MUSTAFA KEMAL 33 421 330 331 329 466 465 426 427 424 KAZIM KARABEKİR 164 294 335 257 118 372 520 432 266 383 354 Çatalkaya Küme Evler MORDOĞAN KÖYÜ 402 525 356 161 128 379 208 139 FATİH 224 İzmir İntur Sitesi İç Yolu İmren Sitesi İç Yolu İbrahim Gül Talisca Seal Beach Clap Sahil Ortadoğulular Sitesi İç Yolu Leman Kavukçu Kazım Karabekir Karaburun Yolu Fatih Fakülte 420 440 422 264 MORDOĞAN CUMHURİYET 404 408 106 515 353 376 142 375 300 146 145 275 İNÖNÜ 355 249 247 262 ATATÜRK