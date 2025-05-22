İzmir'de elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! 22 Mayıs günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Bugün kesintiler belli saat aralıklarında gerçekleşecektir.

İzmir elektrik kesintisi hakkında araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Mayıs günü İzmir'in birçok ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek.

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

22 Mayıs 2025 İzmir'in Foça, Urla, Çiğli, Karaburun ilçelerinde Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları gerçekleşecektir.

İZMİR ELEKTİRK KESİNTİSİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3367387 FOÇA / İZMİR Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ kozbeyli KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER KOZBEYLİ KÜME EVLER Kozbeyli Küme evleri Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi Kozbeyli Küme Evleri BARBAROS Kozbeyli Küme Evler KOZBEYLI KUME EVLER KIVILCIM KEMAL ANADOL )

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 09:00 - 16:00

Kesinti ID : 3367440 URLA / İZMİR Sıra ( UZUN ÜÇ ÇEŞMELER Dörtyol Sk. 2.ÜÇEVLER Soğanlı Sk. ) Yeni ( ATAY )

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 09:00 - 11:00