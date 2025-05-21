Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İstanbul 22 Mayıs elektrik kesintisi! İstanbul'da yarın hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

İstanbul 22 Mayıs elektrik kesintisi! İstanbul'da yarın hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul 22 Mayıs elektrik kesintisi! İstanbul&#039;da yarın hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yarın İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. 22 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul'un birçok ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapacağını duyurdu.

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşacak elektrik kesintileri nedeniyle sorgulama yapılmaktadır. İstanbul'da yaşanan elektrik kesintisi, birçok bölgeyi etkiliyor.

Vatandaşlar, İstanbul elektrik kesintisi nerede hangi ilçe ve mahallede olacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul elektrik arıza sorgulaması nasıl yapılır? İşte cevabı...

İstanbul 22 Mayıs elektrik kesintisi! İstanbul'da yarın hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? - 1. Resim

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER HANGİLERİ?

Bu ilçeler arasında yarın belirli gün ve saatlerde elektrik kesintileri yaşanacaktır. Özellikle Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Beyoğlui Çatalca, Beşiktaş, Bayrampaşa ve Bahçeli evlerde 22 Mayıs 2025 Perşembe günü belli saat aralığında planlı bakım çalışması gerçekleşecektir.

  1. Arnavutköy
  2. Avcılar
  3. Bağcılar
  4. Bahçelievler
  5. Bakırköy
  6. Başakşehir
  7. Beşiktaş
  8. Beyoğlu
  9. Çatalca
  10. Esenyurt
  11. Eyüpsultan
  12. Fatih
  13. Gaziosmanpaşa
  14. Kağıthane
  15. Küçükçekmece
  16. Sarıyer
  17. Silivri
  18. Şişli
  19. Sultangazi
  20. Zeytinburnu

İstanbul'da 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

BEDAŞ'ın Planlı Elektrik Kesinti listesine, internet sitesinden, Planlı Kesintiler bölümünden ya da BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulayabilirsiniz.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanırken Avrupa Yakası için BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TBMM'de RTÜK'e AK Parti, CHP ve İyi Parti'den 3 yeni üye seçildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa Ligi finali hangi kanalda, şifresiz mi? Tottenham - Manchester United canlı yayın bilgileri belli oldu! - HaberlerAvrupa Ligi finali hangi kanalda, şifresiz mi? Tottenham - Manchester United canlı yayın bilgileri belli oldu!İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 22 Mayıs otobüslerin kontak kapatma kararının eğitime etkisi! - Haberlerİstanbul'da yarın okullar tatil mi? 22 Mayıs otobüslerin kontak kapatma kararının eğitime etkisi!Mert Hakan Yandaş ayağı kesilecek mi? Kulüpten açıklama geldi! - HaberlerMert Hakan Yandaş ayağı kesilecek mi? Kulüpten açıklama geldi!Bitcoin'den tarihi tırmanış! Yatırımcılarına güzel haber verildi - HaberlerBitcoin'den tarihi tırmanış! Yatırımcılarına güzel haber verildiAçık lise sınavları ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri - HaberlerAçık lise sınavları ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleriSiyah Kalp yeni bölüm ne zaman? Siyah Kalp 33.bölüm fragmanı gündeme damga vurdu - HaberlerSiyah Kalp yeni bölüm ne zaman? Siyah Kalp 33.bölüm fragmanı gündeme damga vurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...