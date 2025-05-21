İstanbul 22 Mayıs elektrik kesintisi! İstanbul'da yarın hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

Yarın İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. 22 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul'un birçok ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapacağını duyurdu.

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşacak elektrik kesintileri nedeniyle sorgulama yapılmaktadır. İstanbul'da yaşanan elektrik kesintisi, birçok bölgeyi etkiliyor.

Vatandaşlar, İstanbul elektrik kesintisi nerede hangi ilçe ve mahallede olacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul elektrik arıza sorgulaması nasıl yapılır? İşte cevabı...

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER HANGİLERİ?

Bu ilçeler arasında yarın belirli gün ve saatlerde elektrik kesintileri yaşanacaktır. Özellikle Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Beyoğlui Çatalca, Beşiktaş, Bayrampaşa ve Bahçeli evlerde 22 Mayıs 2025 Perşembe günü belli saat aralığında planlı bakım çalışması gerçekleşecektir.

Arnavutköy Avcılar Bağcılar Bahçelievler Bakırköy Başakşehir Beşiktaş Beyoğlu Çatalca Esenyurt Eyüpsultan Fatih Gaziosmanpaşa Kağıthane Küçükçekmece Sarıyer Silivri Şişli Sultangazi Zeytinburnu

BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

BEDAŞ'ın Planlı Elektrik Kesinti listesine, internet sitesinden, Planlı Kesintiler bölümünden ya da BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulayabilirsiniz.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanırken Avrupa Yakası için BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.