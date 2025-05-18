Elektrik kesintisi 18 Mayıs Pazar: Bağcılar, Sultangazi, Büyükçekmece, Esenler, Sancaktepe elektrik ne zaman gelecek?

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yaşayan birçok vatandaş 18 Mayıs 2025 Pazar günü elektrik kesintisiyle güne başladı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından duyurulan planlı bakım ve yatırım çalışmaları doğrultusunda pek çok ilçede elektrikler kesildi. Bağcılar, Sultangazi, Büyükçekmece, Esenler, Sancaktepe elektrik ne zaman gelecek merakla araştırılıyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MAYIS PAZAR

İstanbul’da 18 Mayıs elektrik kesintisi ile ilgili detaylar belli oldu. Şehrin birçok ilçesinde gerçekleştirilecek bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle gün boyunca çeşitli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler yatırım çalışmaları, yeni bağlantılar ve ekonomik ömrünü tamamlamış ekipmanların yenilenmesi amacıyla gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Fatih’ten Beylikdüzü’ne, Avcılar’dan Silivri’ye kadar birçok ilçede farklı mahalleler kesintiden etkilenecek.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

2025-05-18 12:00:00 - 13:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 18/05/2025 12:00:00 - 18/05/2025 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 18/05/2025 09:00:00 - 18/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni OG Tesisi

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ sk bölgelerinde 18/05/2025 09:00:00 - 18/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-05-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah DAVUT PAŞA, ENDER, KALKAN, KUŞTEPE, ÇAMLITEPE sk bölgelerinde 18/05/2025 09:00:00 - 18/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2636. sk bölgelerinde 18/05/2025 09:00:00 - 18/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk / HIRKA-İ ŞERİF mah ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, HÜRREM ÇAVUŞ, KEÇECİ ÇEŞMESİ, KEÇECİ ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 3. ÇIKMAZI, KEÇECİLER, KUYULU TÜRBE ÇIKMAZI, NİKAH, TÜRKMEN ÇIKMAZI, YENİ BAHÇE, ÖZTAN sk / KARAGÜMRÜK mah ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ ÇIKMAZI, ÖZTAN sk bölgelerinde 18/05/2025 09:00:00 - 18/05/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2025-05-18 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah SİGORTACI sk / MİMAR HAYRETTİN mah NEVİYE sk / TOPKAPI mah AYDIN, BÂYEZİDAĞA FIRINI, BÂYEZİDAĞA MEKTEBİ, BÂYEZİDAĞA YAĞHANE, EMİN MOLLA, HALLAÇ HASAN, HALLAÇ HASAN ARALIĞI, HOŞGÖRÜ, KALAYCI ALİ, KARATAY, KAYNATA, KUYULU ÇIKMAZI, MUHALLEBİCİ HASAN, PAŞA MEYDANI, PAŞA ODALARI, RÜZGAR, SULUKULE, TOPKAPI, TOPKAPI BOSTANI, TURGUT ÖZAL MİLLET, İZMİRLİ NİYAZİ, İZMİRLİ NİYAZİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/05/2025 10:00:00 - 18/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-18 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1019., 1020., 1023., 1030/1., 1032/1., 1033., 1034., 1036., 1036/1., 1041., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 18/05/2025 09:00:00 - 18/05/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-18 11:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 1027., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., GENÇTÜRK, HALASKARGAZİ, MEHMET AKİF ERSOY, SEMRA ÖZAL, YARDIM, ZEYNEL GRANİT, İZZET GÜRÇAY sk bölgelerinde 18/05/2025 11:00:00 - 18/05/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-18 13:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah SİTE YOLU sk bölgelerinde 18/05/2025 13:00:00 - 18/05/2025 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.