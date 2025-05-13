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İstanbul'da su krizi kapıda! 13 Mayıs 2025 su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da su krizi kapıda! 13 Mayıs 2025 su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı
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Bugün İstanbul'da planlı olarak su kesintisi meydana gelecek ilçeleri İSKİ tek tek açıkladı. 13 Mayıs Salı günü İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında suların kesileceği ilçe ve komşu bölgeler belli oldu.

İstanbul'da birçok kişiyi yakından ilgilendirecek bir gelişme meydana gelecek. Duş almak, yemek pişirmek veya temizlik yapmak isteyen vatandaşlar, sularının kesildiğini anladığında, suyun ne zaman geleceği konusunda araştıra yapmaya başladı.

İSKİ resmi internet adresinde, 13 Mayıs 2025 Salı günü, her ilçenin su kesinti bilgilerini paylaştı. "İstanbul'da bugün su kesintisi", "İstanbul'da bugün su kesintisi yaşanan ilçeler","İSKİ 13 Mayıs su kesintisi sorgulama" gibi soruların arama motorlarında günün en çok araştırılan konularından oldu.

İstanbul'da su krizi kapıda! 13 Mayıs 2025 su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı - 1. Resim

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER (13 MAYIS 2025 SALI)

İstanbul'da birçok ilçenin çeşitli noktalarında su kesintisi yaşanması vatandaşları olumsuz etkiliyor. İstanbullular, su kesintilerinin ne zaman biteceğini öğrenmek istiyor.

İstanbul'daki su kesintilerini sorgulamak için İSKİ su kesintisi telefon numarası olan "Alo 185"i arayabilir ya da internet adresinde giriş yaparak bulunduğun bölgedeki su kesintisi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

"İstanbul'da su kesintileri" ve "İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler" gibi sık sorulan soruların cevaplarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

İSKİ 13 MAYIS 2025 SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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