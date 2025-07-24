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24 temmuz a101 kataloğu 2025! Kamp sehpası, tiny house, sörf ve kano seti raflarda yerini aldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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24 temmuz a101 kataloğu 2025! Kamp sehpası, tiny house, sörf ve kano seti raflarda yerini aldı
A101, Kamp, Tiny House, Sörf, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

24 temmuz a101 kataloğu 2025 vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 24 Temmuz 2025 Perşembe günü A101 aktüel kataloğunda günün en çok dikkat çeken ürünleri Kamp sehpası, tiny house, sörf ve kano seti raflarda yerini aldı.

22 Temmuz a101 kataloğunda 6500 Flat Tiny House 399.000 TL, elektrikli motorlu bisiklet 19.990 TL, pire ve kene tasması 149 TL, evcil hayvan tarama fırçası 129 TL, 4 kişilik kamp çadırı 1.299 TL, katlanabilir kamp sehpası 529 TL, kamp sandalyesi 289 TL, sörf ve kano seti 10.999 TL, beyaz ankastre cam set 7.999 TL ile satışa çıkacak.

101 Aldın Aldın bu Perşembe broşüründe şarjlı el fanı 199 TL, aynalı LED ışıklı kozmetik buzdolabı 1.199 TL, şarjlı mini fan 199 TL, üç tekerlekli elektrikli moped 49.990 TL, evcil hayvan tarama fırçası 119 TL, katlanır dürbün 449 TL, 2 kişilik manuel çadır 799 TL, pro-sport bot 33.999 TL, 2 kişilik şişme kano seti 6.499 TL, çay çardağı taşıma kabı 89,50 TL, 4'lü saklama kabı seti 99,50 TL'den raflarda yerini aldı. 

24 temmuz a101 kataloğu 2025! Kamp sehpası, tiny house, sörf ve kano seti raflarda yerini aldı - 1. Resim

24 TEMMUZ A101 KATALOĞU 2025

50" UHD TV 14.999 TL

Oyuncu Koltuğu 2.799 TL

Oyuncu Masası 1.999 TL

32' HD Ready Smart Tv 4.999 TL

24 temmuz a101 kataloğu 2025! Kamp sehpası, tiny house, sörf ve kano seti raflarda yerini aldı - 2. Resim

Jüt Halı 499 TL

Punch Kırlent Kııfı 159 TL

Bulaşık Altlığı 39,50 TL

Çocuk Oyuncaklı Şapka 149 TL

Kadın Hasır Şapka 159 TL

24 temmuz a101 kataloğu 2025! Kamp sehpası, tiny house, sörf ve kano seti raflarda yerini aldı - 3. Resim

Beyaz Cam Ankastre Set 7.999 TL

6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL

Buzdolabı 10.999 TL

7 Bölmeli No-Frost Derin Dondurucu 16.999 TL

24 temmuz a101 kataloğu 2025! Kamp sehpası, tiny house, sörf ve kano seti raflarda yerini aldı - 4. Resim

Mini Tost Makinesi 599 TL

Akıllı Buharlı Ütü 1.299 TL

Şarjlı El Fanı 199 TL

Aynalı Led Işıklı Kozmetik Buzdolabı 1.199 TL

Şarjlı Mini Fan 199 TL

Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 599 TL

Dijital Baskül 299 TL

Elektrikli Cezve 459 TL

24 temmuz a101 kataloğu 2025! Kamp sehpası, tiny house, sörf ve kano seti raflarda yerini aldı - 5. Resim

Elektrikli Araç 229.990 TL

Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

Moped 44.990 TL

24 temmuz a101 kataloğu 2025! Kamp sehpası, tiny house, sörf ve kano seti raflarda yerini aldı - 6. Resim

Kedi Kumu 169 TL

Evcil Hayvan Tarama Fırçası 129 TL

Pire ve Kene Tasması 149 TL

2'li Kedi Köpek Mama Kabı 249 TL

Evcil Hayvan Tırnak Kesme Makası 79,50 TL

Evcil Hayvan Lazeri 39,50 TL

24 temmuz a101 kataloğu 2025! Kamp sehpası, tiny house, sörf ve kano seti raflarda yerini aldı - 7. Resim

6500 Flat Tiny House 475.000 TL

24 temmuz a101 kataloğu 2025! Kamp sehpası, tiny house, sörf ve kano seti raflarda yerini aldı - 8. Resim

4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı 1.299 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 289 TL

Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 299 TL

Katlanır Dürbün 449 TL

Katlanabilir Kamp Sehpası 529 TL

Mangal Yelpazesi 12,50 TL

24 temmuz a101 kataloğu 2025! Kamp sehpası, tiny house, sörf ve kano seti raflarda yerini aldı - 9. Resim

X5 Spor Model Bot 29.499 TL

Pro-Sport Bot 33.999 TL

2 Kişilik Şişme Kano Seti 6.499 TL

Cep Kürekli Şişme Sup-Sörf ve Kano Seti 10.999 TL

24 temmuz a101 kataloğu 2025! Kamp sehpası, tiny house, sörf ve kano seti raflarda yerini aldı - 10. Resim

Oyuncak Eğlenceli Ördekler 349 TL

Oyuncak Pick-Up Karavan 189 TL

Oyuncak 18 Parça Bulaşık Sepeti 129 TL

Dans Eden Robot 429 TL

Mini İş Araçları 289 TL

Fileli Büyük Pota 189 TL

24 temmuz a101 kataloğu 2025! Kamp sehpası, tiny house, sörf ve kano seti raflarda yerini aldı - 11. Resim

Döküm Derin Tencere 750 TL

Ocak Üstü Tost Makinesi 599 TL

Döküm Krep Tava 349 TL

Emaye Kızartma Tenceresi 399 TL

4'lü Saklama Kabı Seti 99,50 TL

Çay Bardağı Taşıma Kabı 89,50 TL

Küre Buzluk 39,50 TL

4,4 L Salata Kurutucu 179 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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