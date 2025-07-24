24 temmuz a101 kataloğu 2025! Kamp sehpası, tiny house, sörf ve kano seti raflarda yerini aldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2025 10:15 - Güncelleme: 24 Temmuz 2025 10:15 - Güncelleme:

A101, Kamp, Tiny House, Sörf, Haber

24 temmuz a101 kataloğu 2025 vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 24 Temmuz 2025 Perşembe günü A101 aktüel kataloğunda günün en çok dikkat çeken ürünleri Kamp sehpası, tiny house, sörf ve kano seti raflarda yerini aldı.

22 Temmuz a101 kataloğunda 6500 Flat Tiny House 399.000 TL, elektrikli motorlu bisiklet 19.990 TL, pire ve kene tasması 149 TL, evcil hayvan tarama fırçası 129 TL, 4 kişilik kamp çadırı 1.299 TL, katlanabilir kamp sehpası 529 TL, kamp sandalyesi 289 TL, sörf ve kano seti 10.999 TL, beyaz ankastre cam set 7.999 TL ile satışa çıkacak. 101 Aldın Aldın bu Perşembe broşüründe şarjlı el fanı 199 TL, aynalı LED ışıklı kozmetik buzdolabı 1.199 TL, şarjlı mini fan 199 TL, üç tekerlekli elektrikli moped 49.990 TL, evcil hayvan tarama fırçası 119 TL, katlanır dürbün 449 TL, 2 kişilik manuel çadır 799 TL, pro-sport bot 33.999 TL, 2 kişilik şişme kano seti 6.499 TL, çay çardağı taşıma kabı 89,50 TL, 4'lü saklama kabı seti 99,50 TL'den raflarda yerini aldı. 24 TEMMUZ A101 KATALOĞU 2025 50" UHD TV 14.999 TL Oyuncu Koltuğu 2.799 TL Oyuncu Masası 1.999 TL 32' HD Ready Smart Tv 4.999 TL Jüt Halı 499 TL Punch Kırlent Kııfı 159 TL Bulaşık Altlığı 39,50 TL Çocuk Oyuncaklı Şapka 149 TL Kadın Hasır Şapka 159 TL Beyaz Cam Ankastre Set 7.999 TL 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL Buzdolabı 10.999 TL 7 Bölmeli No-Frost Derin Dondurucu 16.999 TL Mini Tost Makinesi 599 TL Akıllı Buharlı Ütü 1.299 TL Şarjlı El Fanı 199 TL Aynalı Led Işıklı Kozmetik Buzdolabı 1.199 TL Şarjlı Mini Fan 199 TL Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 599 TL Dijital Baskül 299 TL Elektrikli Cezve 459 TL Elektrikli Araç 229.990 TL Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL Moped 44.990 TL Kedi Kumu 169 TL Evcil Hayvan Tarama Fırçası 129 TL Pire ve Kene Tasması 149 TL 2'li Kedi Köpek Mama Kabı 249 TL Evcil Hayvan Tırnak Kesme Makası 79,50 TL Evcil Hayvan Lazeri 39,50 TL 6500 Flat Tiny House 475.000 TL 4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı 1.299 TL Katlanabilir Kamp Sandalyesi 289 TL Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 299 TL Katlanır Dürbün 449 TL Katlanabilir Kamp Sehpası 529 TL Mangal Yelpazesi 12,50 TL X5 Spor Model Bot 29.499 TL Pro-Sport Bot 33.999 TL 2 Kişilik Şişme Kano Seti 6.499 TL Cep Kürekli Şişme Sup-Sörf ve Kano Seti 10.999 TL Oyuncak Eğlenceli Ördekler 349 TL Oyuncak Pick-Up Karavan 189 TL Oyuncak 18 Parça Bulaşık Sepeti 129 TL Dans Eden Robot 429 TL Mini İş Araçları 289 TL Fileli Büyük Pota 189 TL Döküm Derin Tencere 750 TL Ocak Üstü Tost Makinesi 599 TL Döküm Krep Tava 349 TL Emaye Kızartma Tenceresi 399 TL 4'lü Saklama Kabı Seti 99,50 TL Çay Bardağı Taşıma Kabı 89,50 TL Küre Buzluk 39,50 TL 4,4 L Salata Kurutucu 179 TL İlgili Haber 17 Temmuz A101 aktüel kataloğu: Bu hafta A101'de aktüel ürünler neler?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin