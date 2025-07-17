17 Temmuz A101 aktüel kataloğu: Bu hafta A101'de aktüel ürünler neler?
A101 17 Temmuz aktüel kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. 17-23 Temmuz tarihlerinde A101'de kaçırılmayacak ürünler yer alıyor. Bu hafta tava, tencereler, piknik setleri çamaşır makinesi, buzdolabı ve birçok ürün raflardaki yerini alıyor. 17 Temmuz Perşembe günü A101 aktüel fırsatlarıyla onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor.
A101, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her kesime hitap eden ürün yelpazesi ile yakından takip edilen A101 aktüel ürünler kataloğu yakından takip ediliyor. Bu hafta A101'e neler geldi, aktüel ürünler neler belli oldu.
17 TEMMUZ A101 AKTÜEL KATALOĞU
Samsung 12000 BTU Klima 26.999 TL
Samsung 18000 BTU Klima 36.999 TL
SEG 18000 BTU Klima 32.999 TL
TCL Portatif Klima 17.999 TL
Ezme Derin Tencere669 TL
Basık Tencere 699 TL
Stoneware Fırın Kabı 99,50 TL
New Bone Porselen Fincan Takımı 299 TL
Oval 3'lü Tabak 149 TL
SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 13.999 TL
7 KG Çamaşır Makinesi 9.499 TL
Buzdolabı 17.999 TL
Su Sebili 4.999 TL
Onvo 65'' TV 24.999 TL
Onvo 32'' TV 5.999 TL
Piranha Katlanabilir Ayarlı Laptop Standı 179 TL
Şarjlı Pratik Rondo 399 TL
Elektrikli Katlanabilir Cezve 549 TL
Boyun ve Sırt Masaj Aleti 1.099 TL
Şarjlı Dikey Süpürge 3.999 TL
BU HAFTA A101'DE AKTÜEL ÜRÜNLER NELER?
Sinbo Kablosuz Dikey süpürge 3.999 TL
6 Çekmeceli Derin Dondurucu 10.999 TL
Overlok Makinesi 6.799 TL
Kahve Makinesi 1.599 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.499 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli moped 79.990 TL
125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL
26 Jant Bisiklet 3.599 TL
Kumandalı Akülü Araba 5.899 TL
Kamp Yatağı 799 TL
Ahşap Kollu Yastıklı Piknik Sandalyesi 299 TL
Geri Vitesli Benzinli Çapa Motoru 13.999 TL
Elektrikli Çim Biçme Makinesi 2.199 TL
Sıcak Hava Tabancası 699 TL
Silikon Tabancası 175 TL
Duvar ve Tavan Boyaları 449/399/279 TL
Sultan Deniz Yatağı 579 TL
Deniz Makarnası 27,50 TL
El Pompası 129 TL
Bardaklı Yastıklı Deniz Yatağı 429 TL
Silikon Kulak ve Burun Tıkacı 64,50 TL