17 Temmuz A101 aktüel kataloğu: Bu hafta A101'de aktüel ürünler neler?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2025 10:05 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 10:06 - Güncelleme:

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A101 17 Temmuz aktüel kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. 17-23 Temmuz tarihlerinde A101'de kaçırılmayacak ürünler yer alıyor. Bu hafta tava, tencereler, piknik setleri çamaşır makinesi, buzdolabı ve birçok ürün raflardaki yerini alıyor. 17 Temmuz Perşembe günü A101 aktüel fırsatlarıyla onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor.

A101, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her kesime hitap eden ürün yelpazesi ile yakından takip edilen A101 aktüel ürünler kataloğu yakından takip ediliyor. Bu hafta A101'e neler geldi, aktüel ürünler neler belli oldu. 17 TEMMUZ A101 AKTÜEL KATALOĞU Samsung 12000 BTU Klima 26.999 TL Samsung 18000 BTU Klima 36.999 TL SEG 18000 BTU Klima 32.999 TL TCL Portatif Klima 17.999 TL Ezme Derin Tencere669 TL Basık Tencere 699 TL Stoneware Fırın Kabı 99,50 TL New Bone Porselen Fincan Takımı 299 TL Oval 3'lü Tabak 149 TL SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 13.999 TL 7 KG Çamaşır Makinesi 9.499 TL Buzdolabı 17.999 TL Su Sebili 4.999 TL Onvo 65'' TV 24.999 TL Onvo 32'' TV 5.999 TL Piranha Katlanabilir Ayarlı Laptop Standı 179 TL Şarjlı Pratik Rondo 399 TL Elektrikli Katlanabilir Cezve 549 TL Boyun ve Sırt Masaj Aleti 1.099 TL Şarjlı Dikey Süpürge 3.999 TL BU HAFTA A101'DE AKTÜEL ÜRÜNLER NELER? Sinbo Kablosuz Dikey süpürge 3.999 TL 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 10.999 TL Overlok Makinesi 6.799 TL Kahve Makinesi 1.599 TL Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.499 TL Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL Üç Tekerlekli Elektrikli moped 79.990 TL 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL 26 Jant Bisiklet 3.599 TL Kumandalı Akülü Araba 5.899 TL Kamp Yatağı 799 TL Ahşap Kollu Yastıklı Piknik Sandalyesi 299 TL Geri Vitesli Benzinli Çapa Motoru 13.999 TL Elektrikli Çim Biçme Makinesi 2.199 TL Sıcak Hava Tabancası 699 TL Silikon Tabancası 175 TL Duvar ve Tavan Boyaları 449/399/279 TL Sultan Deniz Yatağı 579 TL Deniz Makarnası 27,50 TL El Pompası 129 TL Bardaklı Yastıklı Deniz Yatağı 429 TL Silikon Kulak ve Burun Tıkacı 64,50 TL

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan