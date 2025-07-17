Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 17 Temmuz A101 aktüel kataloğu: Bu hafta A101'de aktüel ürünler neler?

17 Temmuz A101 aktüel kataloğu: Bu hafta A101'de aktüel ürünler neler?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
17 Temmuz A101 aktüel kataloğu: Bu hafta A101&#039;de aktüel ürünler neler?
A101, Haber, Kampanya, Fırsat, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A101 17 Temmuz aktüel kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. 17-23 Temmuz tarihlerinde A101'de kaçırılmayacak ürünler yer alıyor. Bu hafta tava, tencereler, piknik setleri çamaşır makinesi, buzdolabı ve birçok ürün raflardaki yerini alıyor. 17 Temmuz Perşembe günü A101 aktüel fırsatlarıyla onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor.

A101, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her kesime hitap eden ürün yelpazesi ile yakından takip edilen A101 aktüel ürünler kataloğu yakından takip ediliyor. Bu hafta A101'e neler geldi, aktüel ürünler neler belli oldu. 

17 TEMMUZ A101 AKTÜEL KATALOĞU

Samsung 12000 BTU Klima 26.999 TL

Samsung 18000 BTU Klima 36.999 TL

SEG 18000 BTU Klima 32.999 TL

TCL Portatif Klima 17.999 TL

17 Temmuz A101 aktüel kataloğu: Bu hafta A101'de aktüel ürünler neler? - 1. Resim

Ezme Derin Tencere669 TL

Basık Tencere 699 TL

Stoneware Fırın Kabı 99,50 TL

New Bone Porselen Fincan Takımı 299 TL

Oval 3'lü Tabak 149 TL

17 Temmuz A101 aktüel kataloğu: Bu hafta A101'de aktüel ürünler neler? - 2. Resim

SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 13.999 TL

7 KG Çamaşır Makinesi 9.499 TL

Buzdolabı 17.999 TL

Su Sebili 4.999 TL

17 Temmuz A101 aktüel kataloğu: Bu hafta A101'de aktüel ürünler neler? - 3. Resim

Onvo 65'' TV 24.999 TL

Onvo 32'' TV 5.999 TL

Piranha Katlanabilir Ayarlı Laptop Standı 179 TL

17 Temmuz A101 aktüel kataloğu: Bu hafta A101'de aktüel ürünler neler? - 4. Resim

Şarjlı Pratik Rondo 399 TL

Elektrikli Katlanabilir Cezve 549 TL

Boyun ve Sırt Masaj Aleti 1.099 TL

Şarjlı Dikey Süpürge 3.999 TL

17 Temmuz A101 aktüel kataloğu: Bu hafta A101'de aktüel ürünler neler? - 5. Resim

BU HAFTA A101'DE AKTÜEL ÜRÜNLER NELER?

Sinbo Kablosuz Dikey süpürge 3.999 TL

6 Çekmeceli Derin Dondurucu 10.999 TL

Overlok Makinesi 6.799 TL

Kahve Makinesi 1.599 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.499 TL

17 Temmuz A101 aktüel kataloğu: Bu hafta A101'de aktüel ürünler neler? - 6. Resim

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli moped 79.990 TL

125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

17 Temmuz A101 aktüel kataloğu: Bu hafta A101'de aktüel ürünler neler? - 7. Resim

26 Jant Bisiklet 3.599 TL

Kumandalı Akülü Araba 5.899 TL

Kamp Yatağı 799 TL

Ahşap Kollu Yastıklı Piknik Sandalyesi 299 TL

Geri Vitesli Benzinli Çapa Motoru 13.999 TL

17 Temmuz A101 aktüel kataloğu: Bu hafta A101'de aktüel ürünler neler? - 8. Resim

Elektrikli Çim Biçme Makinesi 2.199 TL

Sıcak Hava Tabancası 699 TL

Silikon Tabancası 175 TL

Duvar ve Tavan Boyaları 449/399/279 TL

17 Temmuz A101 aktüel kataloğu: Bu hafta A101'de aktüel ürünler neler? - 9. Resim

 

Sultan Deniz Yatağı 579 TL

Deniz Makarnası 27,50 TL

El Pompası 129 TL

Bardaklı Yastıklı Deniz Yatağı 429 TL

Silikon Kulak ve Burun Tıkacı 64,50 TL

17 Temmuz A101 aktüel kataloğu: Bu hafta A101'de aktüel ürünler neler? - 10. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Suya yüzde 171 zam yapıldı, ulaşım ücretleri de arttı! AK Partili isim Bursa Belediye Başkanına seslendiAlmanya’daki savunma fuarında Türkiye fırtınası! Roketsan’ın yeni silahı ilk kez tanıtıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Irak yangın neden çıktı? Alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişi hayatını kaybetti - HaberlerIrak yangın neden çıktı? Alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişi hayatını kaybettiÜnlü oyuncu Emre Törün'den kötü haber: Emre Törün neden öldü, cenaze töreni ne zaman? - HaberlerÜnlü oyuncu Emre Törün'den kötü haber: Emre Törün neden öldü, cenaze töreni ne zaman?2024 YKS ne zaman açıklandı? - Haberler2024 YKS ne zaman açıklandı?Çanakkale yangın son durum: Yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu? - HaberlerÇanakkale yangın son durum: Yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu?Marmaray çalışıyor mu? Pendik-Ataköy seferleri için açıklama geldi - HaberlerMarmaray çalışıyor mu? Pendik-Ataköy seferleri için açıklama geldiBursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan LGS'de 36 birinci çıktı iddialarına cevap: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yalanladı - HaberlerBursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan LGS'de 36 birinci çıktı iddialarına cevap: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yalanladı
Sonraki Haber Yükleniyor...