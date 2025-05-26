26 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Günün birincisi belli oldu

Gelinim Mutfakta 26 Mayıs Pazartesi günü sonuçlarını izleyiciler yakından takip eti. Ezgi, Sahra, Gizem ve Nur arasından 26 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oldu. 26-30 Mayıs haftasında yarışmaya katılan Nur ile yarışmada son haftalara girerken dengeler değişmeye başlıyor.

26 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Nur arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için mücadele ediyor.

26 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL?

Hafta finalinde 10 altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler hünerlerini sergiledi. Bugün gelinler "Ispanak Nazik" yemeği ile yarışıyor.

26 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu:

Ezgi: 20

Sahra: 15

Nur: 15

Gizem: 15

26 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

26 Mayıs Pazartesi günü Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ekrana yansıyor. Haftanın ilk gününde gelinler hünerlerini en yüksek puan almak için sergiliyor.

Ebru, Ezgi, Sahra ve Gizem arasındaki rekabet programın sonlarına doğru kızışıyor. Kaynanalardan en yüksek puanı alan gelin günün birincisi olurken haftalık puan sıralamasını birinci tamamlayan gelin Cuma günü 10 altın bileziğin sahibi oluyor. 26 Mayıs Gelinim Mutfakta birinci olan isim Ezgi oldu.

ÇEYREK ALTINI KAZANAN BELLİ OLDU

Günün birincisi olarak çeyrek altını kazanan gelin Ezgi oldu.