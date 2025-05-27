27 Mayıs 2025 Salı günü elektrik kesintisi! İstanbul'da bugün nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs Salı günü İstanbul'un birçok ilçesinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

İstanbul’da 27 Mayıs Salı günü planlı elektrik kesintileri sorgulanıyor. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalarda, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik hizmetinin geçici olarak durdurulacağı belli oldu.

Elektrik kesinti bölgeleri ve sürelerine ilişkin detaylar sorgulama ekranları üzerinden aktarılıyor. İşte 27 Mayıs Salı İstanbul elektrik kesintisi programı...

İSTANBUL'DA BUGÜN NERELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?

27 Mayıs 2025 Salı günü Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi, Zeytinburnu ilçelerinde elektrikler bakım çalışması nedeniyle kesilecektir.

Elektriklerin ne zaman geleceği ise ilçe ve mahallelere göre değişiklik göstermektedir. Detayları öğrenmek için BEDAŞ'ın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2025-05-27 00:30:00 - 06:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN sk bölgelerinde 27/05/2025 00:30:00 - 27/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-27 00:30:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR, NİYAZ, TURGUT REİS sk bölgelerinde 27/05/2025 00:30:00 - 27/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-27 00:30:00 - 06:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 27/05/2025 00:30:00 - 27/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-27 00:30:00 - 06:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 27/05/2025 00:30:00 - 27/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-27 09:00:00 - 16:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ACARKAN, ASMA, GÜRGENLİK, LALAPAŞA, NAR, NURTEPE, SELVİ, SULTAN, SÖĞÜT, ÜZÜMLÜ, ŞAFAK sk bölgelerinde 27/05/2025 09:00:00 - 27/05/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-27 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BANKACI, FEVZİ ÇAKMAK, YÜCEL, ŞEHİT ABDULLAH KALA sk bölgelerinde 27/05/2025 09:00:00 - 27/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DEĞİRMEN, YELPAZE, ŞAİR NEDİM sk bölgelerinde 27/05/2025 09:00:00 - 27/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-27 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CİVA, GÖKALP, KURDELA, KİRAZLI, ONURLU, TALATPAŞA sk bölgelerinde 27/05/2025 09:00:00 - 27/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-27 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MERKEZ CAMİ sk bölgelerinde 27/05/2025 09:00:00 - 27/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-27 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BANKACI, FEVZİ ÇAKMAK, YÜCEL, ŞEHİT ABDULLAH KALA sk bölgelerinde 27/05/2025 09:00:00 - 27/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.