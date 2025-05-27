Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 27 Mayıs 2025 Salı günü elektrik kesintisi! İstanbul'da bugün nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

27 Mayıs 2025 Salı günü elektrik kesintisi! İstanbul'da bugün nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
27 Mayıs 2025 Salı günü elektrik kesintisi! İstanbul&#039;da bugün nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs Salı günü İstanbul'un birçok ilçesinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

İstanbul’da 27 Mayıs Salı günü planlı elektrik kesintileri sorgulanıyor. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalarda, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik hizmetinin geçici olarak durdurulacağı belli oldu.

Elektrik kesinti bölgeleri ve sürelerine ilişkin detaylar sorgulama ekranları üzerinden aktarılıyor. İşte 27 Mayıs Salı İstanbul elektrik kesintisi programı...

27 Mayıs 2025 Salı günü elektrik kesintisi! İstanbul'da bugün nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak? - 1. Resim

İSTANBUL'DA BUGÜN NERELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?

27 Mayıs 2025 Salı günü Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi, Zeytinburnu ilçelerinde elektrikler bakım çalışması nedeniyle kesilecektir.

Elektriklerin ne zaman geleceği ise ilçe ve mahallelere göre değişiklik göstermektedir. Detayları öğrenmek için BEDAŞ'ın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

27 Mayıs 2025 Salı günü elektrik kesintisi! İstanbul'da bugün nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak? - 2. Resim

2025-05-27 00:30:00 - 06:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN sk bölgelerinde 27/05/2025 00:30:00 - 27/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-05-27 00:30:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR, NİYAZ, TURGUT REİS sk bölgelerinde 27/05/2025 00:30:00 - 27/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-05-27 00:30:00 - 06:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 27/05/2025 00:30:00 - 27/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-05-27 00:30:00 - 06:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 27/05/2025 00:30:00 - 27/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-27 09:00:00 - 16:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ACARKAN, ASMA, GÜRGENLİK, LALAPAŞA, NAR, NURTEPE, SELVİ, SULTAN, SÖĞÜT, ÜZÜMLÜ, ŞAFAK sk bölgelerinde 27/05/2025 09:00:00 - 27/05/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-27 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BANKACI, FEVZİ ÇAKMAK, YÜCEL, ŞEHİT ABDULLAH KALA sk bölgelerinde 27/05/2025 09:00:00 - 27/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-27 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DEĞİRMEN, YELPAZE, ŞAİR NEDİM sk bölgelerinde 27/05/2025 09:00:00 - 27/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-05-27 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CİVA, GÖKALP, KURDELA, KİRAZLI, ONURLU, TALATPAŞA sk bölgelerinde 27/05/2025 09:00:00 - 27/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-05-27 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MERKEZ CAMİ sk bölgelerinde 27/05/2025 09:00:00 - 27/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-05-27 09:00:00 - 17:00:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BANKACI, FEVZİ ÇAKMAK, YÜCEL, ŞEHİT ABDULLAH KALA sk bölgelerinde 27/05/2025 09:00:00 - 27/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İlhan Şeşen'e veda! Kızı Melis Şeşen gözyaşlarına hakim olamadı! "Babamda en çok saygı duyduğum şey..."Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu! 2 milyar 266 milyon dolarla zirvede bakın kim var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahar dizisinden ayrılıyor mu? Demet Evgar'dan şok eden itiraf! - HaberlerBahar dizisinden ayrılıyor mu? Demet Evgar'dan şok eden itiraf!Survivor eleme adayı kim oldu? 26 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu! - HaberlerSurvivor eleme adayı kim oldu? 26 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu!Uzak Şehir 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şahin ve Nare nikah masasında - HaberlerUzak Şehir 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şahin ve Nare nikah masasındaSağlık Bakanlığı kura çekimi nereden izlenir, nasıl takip edilir? Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izleme linki paylaşıldı - HaberlerSağlık Bakanlığı kura çekimi nereden izlenir, nasıl takip edilir? Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izleme linki paylaşıldıUzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Çift Kişilik Oda reyting sıralaması! Dün akşam hangi yapım birinci oldu? - HaberlerUzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Çift Kişilik Oda reyting sıralaması! Dün akşam hangi yapım birinci oldu?Papara kimin, sahibi kim, Ahmed Faruk Karslı kimdir? Papara kayyum ataması gündemde! - HaberlerPapara kimin, sahibi kim, Ahmed Faruk Karslı kimdir? Papara kayyum ataması gündemde!
Sonraki Haber Yükleniyor...