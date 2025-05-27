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27 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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27 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu belli oldu
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Gelinim Mutfakta 27 Mayıs Salı günü sonuçlarını izleyiciler yakından takip eti. Ezgi, Sahra, Gizem ve Nur arasından 26 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oldu. 26-30 Mayıs haftasında bilezikleri alacak gelin merak ediliyor.

27 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Nur arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için mücadele ediyor. 

27 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

27 Mayıs Salı günü Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ekrana yansıyor. Haftanın ilk gününde gelinler hünerlerini en yüksek puan almak için sergiliyor.

Ebru, Ezgi, Sahra ve Gizem arasındaki rekabet programın sonlarına doğru kızışıyor. Kaynanalardan en yüksek puanı alan gelin günün birincisi olurken haftalık puan sıralamasını birinci tamamlayan gelin Cuma günü 10 altın bileziğin sahibi oluyor. 27 Mayıs Gelinim Mutfakta birinci olan isim Nur oldu.

27 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu belli oldu - 1. Resim

27 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 

Hafta finalinde 10 altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler hünerlerini sergiledi. Bugün gelinler "Vişneli Ankara Sarması" yemeği ile yarışıyor.

27 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu:

Nur: 21 

Sahra: 16

Ezgi: 16

Gizem: 10

27 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu belli oldu - 2. Resim

26 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu:

Ezgi: 20

Sahra: 15

Nur: 15

Gizem: 15

27 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Günün birincisi olarak çeyrek altını kazanan gelin oluyor. Çeyrek altını kazanan Nur oldu. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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