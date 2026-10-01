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28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28-29 Ekim iş yerlerinin çalışma durumu

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28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28-29 Ekim iş yerlerinin çalışma durumu
Başlık Resmi28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28-29 Ekim iş yerlerinin çalışma durumu

28 Ekim ve 29 Ekim tatil durumu, Cumhuriyet Bayramı öncesinde çalışanlar, öğrenciler ve velilerin gündemine girdi. 2026 resmi tatil takvimine göre Cumhuriyet Bayramı tatilinin başlangıç saati ile okul ve iş yerlerindeki uygulamalar netleşti. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü?

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Ekim ayının başlamasıyla birlikte "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi" soruları yeniden araştırılmaya başlandı. 2026 yılında 28 Ekim Çarşamba, 29 Ekim ise Perşembe gününe denk geliyor.

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü tam gün resmi tatil kapsamında bulunmuyor. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlıyor ve 29 Ekim günü boyunca devam ediyor. Bu nedenle 28 Ekim'in sabah bölümü normal çalışma ve eğitim süresi uygulanırken saat 13.00'ten tatil olacak. Cumhuriyet Bayramı tatili toplam 1,5 gün sürüyor.

28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28-29 Ekim iş yerlerinin çalışma durumu
Başlık Resmi28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28-29 Ekim iş yerlerinin çalışma durumu

28 VE 29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ, İŞ YERLERİ KAPALI MI?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026 takviminde 28 Ekim öğleden sonrası ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kapsamında yer alıyor. Buna göre 28 Ekim Çarşamba günü okullarda sabah saatlerinde eğitim devam ederken öğleden sonra ders yapılmayacak ve 29 Ekim Perşembe günü de eğitim öğretime ara verilecek. Kamu kurumlarında da 28 Ekim saat 13.00'ten sonra ve 29 Ekim boyunca resmi tatil uygulanacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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