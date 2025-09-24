28 Ekim yarım gün mü? 2025-2026 resmi tatil günleri belli oldu

Cumhuriyet’in ilanının 102. yılına yaklaşırken, resmi tatil takvimi çalışanlar ve öğrencilerin gündeminde. 29 Ekim 2025 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2025 Salı günü, Cumhuriyet Bayramı’nın arifesi olması nedeniyle saat 13.00’ten itibaren yarım gün resmi tatil olacak. Bu uygulama, yıllardır olduğu gibi kamu çalışanlarının bayram hazırlıklarını yapabilmesine imkan tanıyor.

Okullar, devlet daireleri ve bankalar 28 Ekim öğleden sonra hizmet vermeyecek. Böylece vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte toplamda 1,5 gün tatil yapacak.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ 2025?

29 Ekim 2025 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak tüm ülkede geçerli olacak. Resmi daireler, bankalar ve eğitim kurumları bu tarihte kapalı olacak. Özel sektörde ise tatil uygulaması işverenlerin inisiyatifine bırakılabiliyor.

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2026 resmi tatil günleri içinde, 1 Ocak (Yılbaşı), 23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı), 1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü), 19 Mayıs (Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı), 15 Temmuz (Demokrasi ve Milli Birlik Günü), 30 Ağustos (Zafer Bayramı) ve dini bayramlar yer alıyor.