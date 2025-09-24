28 Ekim yarım gün mü? 2025-2026 resmi tatil günleri belli oldu
Cumhuriyet Bayramı öncesinde "28 Ekim yarım gün mü?” ve “29 Ekim resmi tatil mi?” soruları gündeme geldi. 2025-2026 resmi tatil günleri merak edilirken, okulların ve kamu kurumlarının çalışma düzeni araştırılıyor.
Cumhuriyet’in ilanının 102. yılına yaklaşırken, resmi tatil takvimi çalışanlar ve öğrencilerin gündeminde. 29 Ekim 2025 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim 2025 Salı günü, Cumhuriyet Bayramı’nın arifesi olması nedeniyle saat 13.00’ten itibaren yarım gün resmi tatil olacak. Bu uygulama, yıllardır olduğu gibi kamu çalışanlarının bayram hazırlıklarını yapabilmesine imkan tanıyor.
Okullar, devlet daireleri ve bankalar 28 Ekim öğleden sonra hizmet vermeyecek. Böylece vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte toplamda 1,5 gün tatil yapacak.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ 2025?
29 Ekim 2025 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak tüm ülkede geçerli olacak. Resmi daireler, bankalar ve eğitim kurumları bu tarihte kapalı olacak. Özel sektörde ise tatil uygulaması işverenlerin inisiyatifine bırakılabiliyor.
2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ
2026 resmi tatil günleri içinde, 1 Ocak (Yılbaşı), 23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı), 1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü), 19 Mayıs (Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı), 15 Temmuz (Demokrasi ve Milli Birlik Günü), 30 Ağustos (Zafer Bayramı) ve dini bayramlar yer alıyor.
|Tarih
|Gün
|Tatil / Bayram Adı
|1 Ocak 2026
|Perşembe
|Yılbaşı
|19 Mart 2026
|Perşembe
|Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)
|20 Mart 2026
|Cuma
|Ramazan Bayramı 1. Gün
|21 Mart 2026
|Cumartesi
|Ramazan Bayramı 2. Gün
|22 Mart 2026
|Pazar
|Ramazan Bayramı 3. Gün
|23 Nisan 2026
|Perşembe
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|1 Mayıs 2026
|Cuma
|Emek ve Dayanışma Günü
|19 Mayıs 2026
|Salı
|Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|26 Mayıs 2026
|Salı
|Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
|27 Mayıs 2026
|Çarşamba
|Kurban Bayramı 1. Gün
|28 Mayıs 2026
|Perşembe
|Kurban Bayramı 2. Gün
|29 Mayıs 2026
|Cuma
|Kurban Bayramı 3. Gün
|30 Mayıs 2026
|Cumartesi
|Kurban Bayramı 4. Gün
|15 Temmuz 2026
|Çarşamba
|Demokrasi ve Millî Birlik Günü
|30 Ağustos 2026
|Pazar
|Zafer Bayramı
|28 Ekim 2026
|Çarşamba
|Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)
|29 Ekim 2026
|Perşembe
|Cumhuriyet Bayramı