28 Ekim yarım gün mü? 2025-2026 resmi tatil günleri belli oldu

28 Ekim yarım gün mü? 2025-2026 resmi tatil günleri belli oldu

28 Ekim yarım gün mü? 2025-2026 resmi tatil günleri belli oldu
Cumhuriyet Bayramı öncesinde "28 Ekim yarım gün mü?” ve “29 Ekim resmi tatil mi?” soruları gündeme geldi. 2025-2026 resmi tatil günleri merak edilirken, okulların ve kamu kurumlarının çalışma düzeni araştırılıyor.

Cumhuriyet’in ilanının 102. yılına yaklaşırken, resmi tatil takvimi çalışanlar ve öğrencilerin gündeminde. 29 Ekim 2025 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2025 Salı günü, Cumhuriyet Bayramı’nın arifesi olması nedeniyle saat 13.00’ten itibaren yarım gün resmi tatil olacak. Bu uygulama, yıllardır olduğu gibi kamu çalışanlarının bayram hazırlıklarını yapabilmesine imkan tanıyor.

Okullar, devlet daireleri ve bankalar 28 Ekim öğleden sonra hizmet vermeyecek. Böylece vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte toplamda 1,5 gün tatil yapacak.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ 2025?

29 Ekim 2025 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak tüm ülkede geçerli olacak. Resmi daireler, bankalar ve eğitim kurumları bu tarihte kapalı olacak. Özel sektörde ise tatil uygulaması işverenlerin inisiyatifine bırakılabiliyor.

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2026 resmi tatil günleri içinde, 1 Ocak (Yılbaşı), 23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı), 1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü), 19 Mayıs (Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı), 15 Temmuz (Demokrasi ve Milli Birlik Günü), 30 Ağustos (Zafer Bayramı) ve dini bayramlar yer alıyor.

TarihGünTatil / Bayram Adı
1 Ocak 2026PerşembeYılbaşı
19 Mart 2026PerşembeRamazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)
20 Mart 2026CumaRamazan Bayramı 1. Gün
21 Mart 2026CumartesiRamazan Bayramı 2. Gün
22 Mart 2026PazarRamazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan 2026PerşembeUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026CumaEmek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026SalıAtatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs 2026SalıKurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
27 Mayıs 2026ÇarşambaKurban Bayramı 1. Gün
28 Mayıs 2026PerşembeKurban Bayramı 2. Gün
29 Mayıs 2026CumaKurban Bayramı 3. Gün
30 Mayıs 2026CumartesiKurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz 2026ÇarşambaDemokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos 2026PazarZafer Bayramı
28 Ekim 2026ÇarşambaCumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)
29 Ekim 2026PerşembeCumhuriyet Bayramı
