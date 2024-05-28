28 Mayıs Ankara Kalecik'te elektrik kesintisi 17.00'de bitecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün meydana gelen arızanın ardından çalışmalar devam ederken vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek araştırmaya başladı. 09.30'da başlayan elektrik kesintisiyle beraber ne zaman bitecek sorusu gündeme geldi. İşte kesintiler hakkında bilgiler.
28 Mayıs günü sabah saatlerinden itibaren geçerli olan elektrik kesintisinin ne zaman biteceği merak konusu olurken vatandaşlar arızanın giderilmesini bekliyor. Bugün Kalecik ilçesinde oluşan arızalar hakkında...
Bugün sabah 09.30 itibarıyla başlayan kesinti GELİNÇİK, ATATÜRK/4, 5.-, 12.-, GEÇİT, BİLİNMEYEN18, GAZİ, BAŞAK, ÇAĞDAŞ, ÇINAR/1, ÇUKUROVA/1, KIZILIRMAK, BAŞAK/1, KUNDURA, 15., ÇINAR, 14, 4., KARANFİL, İNÖNÜ, CEM, AŞIK VEYSEL, LALE, PINAR, BAŞAK-, UĞUR MUMCU, ATATÜRK, 1., İSTİKLAL, HASANBABA, 11., VEZİROĞLU, SULAKYURT, GENÇLİK, YUSUF AĞA, ÇUKUROVA, YUNUS EMRE, 7., LALE ÇIKMAZI, HÜNKAR, 2., ERENLER, 9., MENEKŞE, 13, HACI BEKTAŞ, CUMHURİYET, 3., ALTINOK sokaklarında geçerli olurken şebeke iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaların 17.00'de bitmesi planlandı.
28 Mayıs günü Keçiören ilçesinde de bazı şebeke iyileştirme çalışmaları yapılırken çalışmaların kapsam alanları arasında ÇEVRİM, ÇAKMAK, DENİZKIZI, 2582, PEKER, GEÇİM, ULUGÜNEY, BÖCEK, NERGİS, KÖPRÜ-, BADEMLİK, KARMA, ÖRNEK, ÇIRAHAN, GRAFİK, BARBAROS., BARBAROS, TURAN, KARA ALİ, NEFİSE, ÖZTEKİN, SEVİM, BOZOK, GEVHER, FAHİM, ÇOBANKIZI, ESENTEPE, EĞİTİM, NAMIK KEMAL, KÖSRELİK KÜME, TAZI, FARK, BAĞLUM, ÇIRAĞAN, ÇALSEKİ, KÖSRELİK, TURNA, HÜDAVERDİ, SERİN, HELAL, KAYNAŞLI, GENÇ, FİŞEK, KUVVET, MARTI, KAYIP, ESED, KAVAKDERESİ, BAYRAKLI, KÜRESEL, MELEK, KARŞIYAKA, KOŞAR, TURKUAZ, ZALİM, MOTOR, GEYSU, PINARBAŞI, GELEBERA, BAĞLAR, AZİMET, NATUREL, BOZYAKA, GÖKMEN, GANİMET, BALABAN, KULLUK, SÜMER, GÜZELYURT, ASMALI, BAKIR, TÜRKMENBAŞI, ZERDALİ, AKYOL, GÜZELYURT BAĞLUM, SANATKAR, BİRİCİK, SULTAN AHMET, YAMAÇ, KAYAPINAR, FLÜT, NEVRUZ, POZANTI, YONCA, BOSTAN, BOLLUK, DESTEGÜL, KADIRGA, AYAN, ORDU, HANÇER, SARIBEYLER, AYYILDIZ, GELİNCİK, DOĞUŞ, BOSNA, YERYÜZÜ, ZEYBEK, OMCA, ALUÇ, YİĞİT, GÜL, BAHAR, PALAMUT, KÜNYE, DİBE, GÜNCEL, EMİN sokakları yer alırken kesintinin 17.00'de bitmesi planlanıyor.
Mamak'ta 09.00'da başlayan kesinti 2019/2, 2052/2, 2023/2, 2023/8, 2023/6, 2052/4, 2035/1, 2063, 1979, 2061, ATIF EFENDİ, 2082, 2095, 2096, 2052/8, 2072, 2090, 2034/1, 2029/2, 2019/3, 2023/7, NECİP FAZIL KISAKÜREK, 2030/1, 2052/6, 2023/4, 2023/1, 2080, 2036, 2052/7, MEHMET KUŞ, 2060, 2023/5, 2052/5, 2081, 2087, 2091, İBRAHİM ETHEM, 2033/1, 2023/3, 2031/1, 2083, 2085, 2088, 2034/2, 2052/1, 2035/2, 2084, 2037/1, 2094, 2034/3, 2092, 2086, 2029/1, İSMET SİVRİ, 2071, KIBRIS KÖYÜ, NUR, NESİBE HATUN, 1972, MUSTAFA AY, VEYSEL KARANİ, OSMAN ALPINAR, KIBRISKÖY, KAVAK DERESİ, KÖY YOLU sokaklarda geçerli olurken 17.00' bitmesi bekleniyor.
Sincan ilçesinin OLUKPINAR, KUŞCU MÜCAVİR, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), MACUN, KÖY YOLU ALTI (KUZEY), ÖRNEK KUŞCU, ESKİŞEHİR YOLU, YENİDOĞAN sokaklarında 09.30'da başlayan arıza 14.30'da biterken, NECİP FAZIL, ÖZEN., KAZIM KARABEKİR., BORSA, KESKİN., ÇOĞLU MAHALLESİ, ADALET sokaklarında meydana gelen çalışmaların da 14.30'da bitmesi bekleniyor.
28 Mayıs günü Yenimahalle'nin ÇEVRİM, ÇAKMAK, DENİZKIZI, 2582, PEKER, GEÇİM, ULUGÜNEY, BÖCEK, NERGİS, KÖPRÜ-, BADEMLİK, KARMA, ÖRNEK, ÇIRAHAN, GRAFİK, BARBAROS., BARBAROS, TURAN, KARA ALİ, NEFİSE, ÖZTEKİN, SEVİM, BOZOK, GEVHER, FAHİM, ÇOBANKIZI, ESENTEPE, EĞİTİM, NAMIK KEMAL, KÖSRELİK KÜME, TAZI, FARK, BAĞLUM, ÇIRAĞAN, ÇALSEKİ, KÖSRELİK, TURNA, HÜDAVERDİ, SERİN, HELAL, KAYNAŞLI, GENÇ, FİŞEK, KUVVET, MARTI, KAYIP, ESED, KAVAKDERESİ, BAYRAKLI, KÜRESEL, MELEK, KARŞIYAKA, KOŞAR, TURKUAZ, ZALİM, MOTOR, GEYSU, PINARBAŞI, GELEBERA, BAĞLAR, AZİMET, NATUREL, BOZYAKA, GÖKMEN, GANİMET, BALABAN, KULLUK, SÜMER, GÜZELYURT, ASMALI, BAKIR, TÜRKMENBAŞI, ZERDALİ, AKYOL, GÜZELYURT BAĞLUM, SANATKAR, BİRİCİK, SULTAN AHMET, YAMAÇ, KAYAPINAR, FLÜT, NEVRUZ, POZANTI, YONCA, BOSTAN, BOLLUK, DESTEGÜL, KADIRGA, AYAN, ORDU, HANÇER, SARIBEYLER, AYYILDIZ, GELİNCİK, DOĞUŞ, BOSNA, YERYÜZÜ, ZEYBEK, OMCA, ALUÇ, YİĞİT, GÜL, BAHAR, PALAMUT, KÜNYE, DİBE, GÜNCEL, EMİN sokaklarında olan kesinti ise 17.00'de sona erecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi