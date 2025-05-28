Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 28 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

28 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
28 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta 28 Mayıs Çarşamba günü sonuçlarını izleyiciler yakından takip eti. Ezgi, Sahra, Gizem ve Nur arasından 28 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oldu. 26-30 Mayıs haftasında bilezikleri alacak gelin konuşuluyor.

28 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Nur arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için mücadele ediyor. 

28 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

28 Mayıs Salı günü Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ekrana yansıyor. Haftanın ilk gününde gelinler hünerlerini en yüksek puan almak için sergiliyor.

Ebru, Ezgi, Sahra ve Gizem arasındaki rekabet programın sonlarına doğru kızışıyor. Kaynanalardan en yüksek puanı alan gelin günün birincisi olurken haftalık puan sıralamasını birinci tamamlayan gelin Cuma günü 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

28 Mayıs Gelinim Mutfakta birinci olan isim bölümün ardından belli oluyor.

28 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl? - 1. Resim

28 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 

Hafta finalinde 10 altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler hünerlerini sergiledi. Bugün gelinler "Hatay Kepse Pilavı" yemeği ile yarışıyor.

28 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu belli olunca haberimizde yer alacak.

27 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu:

Nur: 21 

Sahra: 16

Ezgi: 16

Gizem: 10

28 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl? - 2. Resim

26 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu:

Ezgi: 20

Sahra: 15

Nur: 15

Gizem: 15

28 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Günün birincisi olarak çeyrek altını kazanan gelin oluyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Trabzonsporlu futbolcu ilk kez çağrıldıİstanbul'da korku dolu anlar! Çocuk parkında kafasına tüfek dayadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
28 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama - Haberler28 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulamaOkullar ne zaman açılacak? 2025-2026 Eğitim yılı takvimi - HaberlerOkullar ne zaman açılacak? 2025-2026 Eğitim yılı takvimiReal Betis - Chelsea hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi final canlı yayın bilgileri - HaberlerReal Betis - Chelsea hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi final canlı yayın bilgileri28 Mayıs 2025 Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatları - Haberler28 Mayıs 2025 Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatlarıMaaşlar erken yatar mı? Memur ve emekli maaş günleri - HaberlerMaaşlar erken yatar mı? Memur ve emekli maaş günleriSiyah Kalp final bölümünde neler olacak? Siyah Kalp ne zaman bitecek? - HaberlerSiyah Kalp final bölümünde neler olacak? Siyah Kalp ne zaman bitecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...