29 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 29 Mayıs Perşembe günü sonuçlarını izleyiciler yakından takip eti. Ezgi, Sahra, Gizem ve Nur arasından 29 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oldu.

29 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Nur arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için mücadele ediyor.

29 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

29 Mayıs Perşembe günü Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ekrana yansıyor. Gelinler hünerlerini en yüksek puan almak için sergiliyor.

Nur, Ezgi, Sahra ve Gizem arasındaki rekabet programın sonlarına doğru kızışıyor. Kaynanalardan en yüksek puanı alan gelin günün birincisi olurken haftalık puan sıralamasını birinci tamamlayan gelin Cuma günü 10 altın bileziğin sahibi oluyor. 29 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi Gizem oldu.

29 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Hafta finalinde 10 altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler hünerlerini sergiledi. Bugün gelinler "Sebzeli Abant Kebabı" yemeği ile yarışıyor.

29 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu:

Gizem: 19

Sahra: 18

Ezgi: 11

Nur: 9

28 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu:

Nur: 20

Ezgi: 19

Sahra: 16

Gizem: 7

29 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Günün birincisi olan isim çeyrek altını kazanıyor. Gizem, 29 Mayıs Perşembe günü çeyrek altını kazanan isim oldu.