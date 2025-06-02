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3 Haziran Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! Klima, katlanır elektrikli bisiklet ve daha fazlası geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3 Haziran Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! Klima, katlanır elektrikli bisiklet ve daha fazlası geliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BİM Cuma günü kataloğunu Kurban Bayramı nedeniyle Salı kataloğuyla birlikte yayınladı. 3 Haziran Salı BİM aktüel ürünler kataloğu ile klima, katlanır bisiklet, şarjlı süpürge ve daha fazlası raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Bu hafta BİM'de hangi ürünler satışta 3 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu ile belli oldu.

BİM'de her hafta Salı ve Cuma günleri iki ayrı aktüel katalog yayımlanıyor. Önümüzdeki hafta Cuma günü Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle Cuma günü yayınlanacak katalog Salı günü satışa çıkıyor. Bu nedenle 3 Haziran Salı BİM aktüel ürünler kataloğu zengin ürün seçkisiyle raflarda yerini alacak. 

3 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOĞU

Senna 55 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 16.495 TL

Senna 50 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 13.490 TL

Oppo A60 Cep Telefonu 9.250 TL

Blaupunkt TWS Kulaklık 549 TL

3 Haziran Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! Klima, katlanır elektrikli bisiklet ve daha fazlası geliyor - 1. Resim

Ecocar 5 3 Tekerlekli Elektrikli Motor 49.990 TL

RKS Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

Heifer Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.290 TL

Kumtel 70L XXL Midi Fırın 2.750 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 739 TL

FujiPlus 12.000 BTU Klima 22.990 TL

3 Haziran Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! Klima, katlanır elektrikli bisiklet ve daha fazlası geliyor - 2. Resim

BİM'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER VAR? (3 HAZİRAN SALI)

Philips Dikey Şarjlı Süpürge 8.990 TL

Homend El Mikseri 799 TL

Saç Kurutma Makinesi 799 TL

Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL

Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL

Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 199 TL

İçim Tereyağı 750 g 279 TL

Peysan Tam Yağlı Taze Göbek Kaşar Peyniri 1000 g 289 TL

Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Eski Kaşar 250 g 115 TL

3 Haziran Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! Klima, katlanır elektrikli bisiklet ve daha fazlası geliyor - 3. Resim

Siyah Zeytin 231-290Adet/Kg 179,50 TRL

Riviera Zeytinyağlı Pet 5 L 745 TL

Yayla Salata Toping Çeşitleri 23,50 TL

Lavaş Ekmek 47,50 TL

Fidan Mayonez 42,75 TL

Hüner Mısır Yağı 5 L 288 TL

3 Haziran Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! Klima, katlanır elektrikli bisiklet ve daha fazlası geliyor - 4. Resim

Mega Kutulu Hurç 115 TL

Baza Kutulu Hurç 99 TL

4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL

12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 34 TL

Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 119 TL

Duvar Tipi Düzenleyici 59 TL

Mega Hurç 79 TL

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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