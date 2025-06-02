3 Haziran Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! Klima, katlanır elektrikli bisiklet ve daha fazlası geliyor
BİM Cuma günü kataloğunu Kurban Bayramı nedeniyle Salı kataloğuyla birlikte yayınladı. 3 Haziran Salı BİM aktüel ürünler kataloğu ile klima, katlanır bisiklet, şarjlı süpürge ve daha fazlası raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Bu hafta BİM'de hangi ürünler satışta 3 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu ile belli oldu.
BİM'de her hafta Salı ve Cuma günleri iki ayrı aktüel katalog yayımlanıyor. Önümüzdeki hafta Cuma günü Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle Cuma günü yayınlanacak katalog Salı günü satışa çıkıyor. Bu nedenle 3 Haziran Salı BİM aktüel ürünler kataloğu zengin ürün seçkisiyle raflarda yerini alacak.
3 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOĞU
Senna 55 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 16.495 TL
Senna 50 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 13.490 TL
Oppo A60 Cep Telefonu 9.250 TL
Blaupunkt TWS Kulaklık 549 TL
Ecocar 5 3 Tekerlekli Elektrikli Motor 49.990 TL
RKS Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
Heifer Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.290 TL
Kumtel 70L XXL Midi Fırın 2.750 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak 739 TL
FujiPlus 12.000 BTU Klima 22.990 TL
BİM'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER VAR? (3 HAZİRAN SALI)
Philips Dikey Şarjlı Süpürge 8.990 TL
Homend El Mikseri 799 TL
Saç Kurutma Makinesi 799 TL
Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL
Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 199 TL
İçim Tereyağı 750 g 279 TL
Peysan Tam Yağlı Taze Göbek Kaşar Peyniri 1000 g 289 TL
Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Eski Kaşar 250 g 115 TL
Siyah Zeytin 231-290Adet/Kg 179,50 TRL
Riviera Zeytinyağlı Pet 5 L 745 TL
Yayla Salata Toping Çeşitleri 23,50 TL
Lavaş Ekmek 47,50 TL
Fidan Mayonez 42,75 TL
Hüner Mısır Yağı 5 L 288 TL
Mega Kutulu Hurç 115 TL
Baza Kutulu Hurç 99 TL
4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL
12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 34 TL
Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 119 TL
Duvar Tipi Düzenleyici 59 TL
Mega Hurç 79 TL