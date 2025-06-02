3 Haziran Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! Klima, katlanır elektrikli bisiklet ve daha fazlası geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Haziran 2025 14:13 - Güncelleme: 2 Haziran 2025 14:13 - Güncelleme:

BİM Cuma günü kataloğunu Kurban Bayramı nedeniyle Salı kataloğuyla birlikte yayınladı. 3 Haziran Salı BİM aktüel ürünler kataloğu ile klima, katlanır bisiklet, şarjlı süpürge ve daha fazlası raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Bu hafta BİM'de hangi ürünler satışta 3 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu ile belli oldu.

BİM'de her hafta Salı ve Cuma günleri iki ayrı aktüel katalog yayımlanıyor. Önümüzdeki hafta Cuma günü Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle Cuma günü yayınlanacak katalog Salı günü satışa çıkıyor. Bu nedenle 3 Haziran Salı BİM aktüel ürünler kataloğu zengin ürün seçkisiyle raflarda yerini alacak. 3 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOĞU Senna 55 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 16.495 TL Senna 50 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 13.490 TL Oppo A60 Cep Telefonu 9.250 TL Blaupunkt TWS Kulaklık 549 TL Ecocar 5 3 Tekerlekli Elektrikli Motor 49.990 TL RKS Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL Heifer Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.290 TL Kumtel 70L XXL Midi Fırın 2.750 TL Elektrikli Tek Gözlü Ocak 739 TL FujiPlus 12.000 BTU Klima 22.990 TL BİM'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER VAR? (3 HAZİRAN SALI) Philips Dikey Şarjlı Süpürge 8.990 TL Homend El Mikseri 799 TL Saç Kurutma Makinesi 799 TL Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 199 TL İçim Tereyağı 750 g 279 TL Peysan Tam Yağlı Taze Göbek Kaşar Peyniri 1000 g 289 TL Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Eski Kaşar 250 g 115 TL Siyah Zeytin 231-290Adet/Kg 179,50 TRL Riviera Zeytinyağlı Pet 5 L 745 TL Yayla Salata Toping Çeşitleri 23,50 TL Lavaş Ekmek 47,50 TL Fidan Mayonez 42,75 TL Hüner Mısır Yağı 5 L 288 TL Mega Kutulu Hurç 115 TL Baza Kutulu Hurç 99 TL 4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 34 TL Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 119 TL Duvar Tipi Düzenleyici 59 TL Mega Hurç 79 TL

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan