30 Ağustos'ta İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacaktır. İstanbul Valiliği 30 ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Vatan Caddesi'nin araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Adnan Menderes Bulvarı'nı kullanan sürücüler için alternatif güzergahlar belli oldu. "30 Ağustos Cumartesi İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak?" sorusu yeniden gündeme geldi.

30 AĞUSTOS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 2025 ((05:45-PROGRAM BİTİMİ)

İstanbul'da 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatı olacaktır. İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla kentte trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

“30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova” kapsamında, 24.08.2025 Pazar prova günü ve 30.08.2025 Cumartesi tören günü saat 05:45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak

- D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)

Girişleri

- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes

Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

- Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

- Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım

ALTERNATİF YOLLAR

- Turgut Özal Millet Caddesi

- Fevzipaşa Caddesi

- Atatürk Bulvarı

- D 100 Karayolu

- O-3 Hal Yolu