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30 Ağustos resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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30 Ağustos resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü merak ediliyor
Zafer Bayramı, Resmi Tatil, 30 Ağustos, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yılda coşkuyla kutlanacak. Bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı gün olarak kutlanan ve resmi tatil olarak kabul edilen 30 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü merak ediliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki büyük zaferini anmak için her yıl kutlanıyor. 30 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü sorgulamaları yapılırken kamu ve özel sektörde çalışma durumu merak ediliyor. 

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre Türkiye’de resmi tatil olarak kabul ediliyor. 

2025 yılında 30 Ağustos cumartesi gününe denk geliyor. Hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle hafta içi ekstra bir tatil günü olmayacak. Bu günde kamu kurumları ve birçok özel sektör işletmesi tatil yapacak. 

30 Ağustos resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü merak ediliyor - 1. Resim

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos 2025 cuma günü Zafer Bayramı'ndan önceki güne denk geliyor. Ancak resmi tatil takvimine göre 29 Ekim resmi tatil kapsamına alınmıyor. 

lusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre, sadece Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim öğleden sonra) ve dini bayramlardan Ramazan Bayramı'nın önceki günü ve Kurban Bayramı arifesi yarım gün resmi tatil olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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