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Bir sonraki resmi tatil ne zaman? 2025 Resmi tatil takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir sonraki resmi tatil ne zaman? 2025 Resmi tatil takvimi
Resmi Tatil, Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Takvim, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz'un resmi tatil kabul edilmesinin ardından bir sonraki resmi tatilin ne zaman olacağı merak konusu oldu. Temmuz ayının sonlarına doğru, vatandaşlar bir sonraki tatilin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte 2025 yılında bir sonra resmi tatil...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ardından vatandaşlar, Temmuz ayının sonlarına doğru bir sonraki resmi tatilin ne zaman olacağını arama motorlarında sorgulatmaya başladı.

15 Temmuz geride kalırken gözler 2025'in bir sonraki resmi tatiline çevrilmiş durumda. Peki, Bir sonraki resmi tatil ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

Bir sonraki resmi tatil ne zaman? 2025 Resmi tatil takvimi - 1. Resim

BİR SONRAKİ RESMİ TATİL NE ZAMAN? 

2025 yılında bir sonraki Resmi Tatil sırasıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıdır.

2025 yılı resmi tatil takvimine bakıldığında; 16 Temmuz'dan sonraki ilk resmi tatil 30 Ağustos Cumartesi günü Zafer Bayramı ardından 29 Ekim Çarşamba Cumhuriyet Bayramı kutlanacaktır.

Bir sonraki resmi tatil ne zaman? 2025 Resmi tatil takvimi - 2. Resim

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ

2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:

Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)

Bir sonraki resmi tatil ne zaman? 2025 Resmi tatil takvimi - 3. Resim

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

2025'te 30 Ağustos Cumartesi gününe denk gelmektedir. Bu sebeple 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü 1 günlük resmî tatildir.

Bir sonraki resmi tatil ne zaman? 2025 Resmi tatil takvimi - 4. Resim

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim tatili 2025'te Çarşamba gününe denk gelmektedir. Buna göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi olarak 1,5 gün yani Çarşamba yarım gün ve Perşembe tam gün şeklinde tatil olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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