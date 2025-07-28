Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 1 Mayıs, 15 Temmuz gibi resmi tatillerin ardından gözler 30 Ağustos Zafer Bayramı'na çevrildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? sorusuna cevap aranıyor. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatili hakkında ayrıntılar...

30 Ağustos'un tatil olup olmadığı, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu yıl 103. yıl dönümüyle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta etkinlikler ve törenler ile kutlanacak.

Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? İşte tüm ayrıntılar....

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Türkiye'de resmi tatildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene Türkiye genelinde kutlanmaktadır.

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk gelmektedir. Zafer Bayramı, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos yarım gün değildir. Bu nedenle 29 Ağustos tarihinde çalışanlar normal mesai düzenlerine devam edecek.

30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Geçtiğimiz sene 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz oldu.. Bu yıl da toplu ulaşımın ücretsiz olacağı tahmin ediliyor.