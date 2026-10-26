Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken öğrenciler, veliler ve çalışanlar 30 Ekim Cuma günü için tatil kararı alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesi, resmi tatilin hafta sonuyla birleştirilerek uzatılması ihtimalini gündeme taşıdı. 30 Ekim okullar tatil mi, 29 Ekim tatili birleşecek mi merak ediliyor.

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Mevcut takvime göre 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak resmi tatil, 29 Ekim Perşembe günü tam gün devam edecek. Peki, 30 Ekim okullar tatil mi, 29 Ekim tatili birleşecek mi? 4,5 günlük tatil ihtimali gündemde!

30 Ekim okullar tatil mi, 29 Ekim tatili birleşecek mi? Gözler 4,5 günlük tatil ihtimalinde!

30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

30 Ekim 2026 Cuma günü için okulların tatil edildiğine ilişkin kesin bir karar duyurulmadı. Yeni bir karar alınmadığı takdirde eğitim öğretimin normal takvim doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.



30 Ekim okullar tatil mi, 29 Ekim tatili birleşecek mi? Gözler 4,5 günlük tatil ihtimalinde!

29 EKİM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ, TATİL 4,5 GÜN OLUR MU?

2026 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk geliyor. 30 Ekim Cuma günü de idari izin kapsamına alınırsa resmi tatil hafta sonuyla birleşebilecek ve daha uzun bir tatil imkanı doğabilecek. Ancak cuma gününe yönelik idari izin kararı henüz kesinleşmediği için 4,5 günlük tatil beklentisi resmiyet kazanmadı.Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yapılacak resmi açıklamayla netleşecek.



30 Ekim okullar tatil mi, 29 Ekim tatili birleşecek mi? Gözler 4,5 günlük tatil ihtimalinde!

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren resmi tatil uygulanacak. Bu nedenle çarşamba günü sabah saatlerinde çalışma ve eğitim düzeni devam edecek, öğleden sonra ise tatil başlayacak. 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil olacak.

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