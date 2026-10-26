Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

30 Ekim okullar tatil mi, 29 Ekim tatili birleşecek mi? Gözler 4,5 günlük tatil ihtimalinde!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
30 Ekim okullar tatil mi, 29 Ekim tatili birleşecek mi? Gözler 4,5 günlük tatil ihtimalinde!
Başlık Resmi30 Ekim okullar tatil mi, 29 Ekim tatili birleşecek mi

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken öğrenciler, veliler ve çalışanlar 30 Ekim Cuma günü için tatil kararı alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesi, resmi tatilin hafta sonuyla birleştirilerek uzatılması ihtimalini gündeme taşıdı. 30 Ekim okullar tatil mi, 29 Ekim tatili birleşecek mi merak ediliyor.

Kaydet
|
Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Mevcut takvime göre 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak resmi tatil, 29 Ekim Perşembe günü tam gün devam edecek. Peki, 30 Ekim okullar tatil mi, 29 Ekim tatili birleşecek mi? 4,5 günlük tatil ihtimali gündemde!

30 Ekim okullar tatil mi, 29 Ekim tatili birleşecek mi? Gözler 4,5 günlük tatil ihtimalinde!
Başlık Resmi30 Ekim okullar tatil mi, 29 Ekim tatili birleşecek mi? Gözler 4,5 günlük tatil ihtimalinde!

30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

30 Ekim 2026 Cuma günü için okulların tatil edildiğine ilişkin kesin bir karar duyurulmadı. Yeni bir karar alınmadığı takdirde eğitim öğretimin normal takvim doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.

30 Ekim okullar tatil mi, 29 Ekim tatili birleşecek mi? Gözler 4,5 günlük tatil ihtimalinde!
Başlık Resmi30 Ekim okullar tatil mi, 29 Ekim tatili birleşecek mi? Gözler 4,5 günlük tatil ihtimalinde!

29 EKİM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ, TATİL 4,5 GÜN OLUR MU?

2026 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk geliyor. 30 Ekim Cuma günü de idari izin kapsamına alınırsa resmi tatil hafta sonuyla birleşebilecek ve daha uzun bir tatil imkanı doğabilecek. Ancak cuma gününe yönelik idari izin kararı henüz kesinleşmediği için 4,5 günlük tatil beklentisi resmiyet kazanmadı.Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yapılacak resmi açıklamayla netleşecek.

30 Ekim okullar tatil mi, 29 Ekim tatili birleşecek mi? Gözler 4,5 günlük tatil ihtimalinde!
Başlık Resmi30 Ekim okullar tatil mi, 29 Ekim tatili birleşecek mi? Gözler 4,5 günlük tatil ihtimalinde!

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren resmi tatil uygulanacak. Bu nedenle çarşamba günü sabah saatlerinde çalışma ve eğitim düzeni devam edecek, öğleden sonra ise tatil başlayacak. 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil olacak.

İLGİLİ HABERLER
Çarşamba günü okullar yarım gün mü? 28 Ekim okulların tatil durumu
HABERLER
Çarşamba günü okullar yarım gün mü? 28 Ekim okulların tatil durumu
29 Ekim
HABERLER
29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı'nda otobüsler, metrolar bedava mı?
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.