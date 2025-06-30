30 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyrek altını kim kazandı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Haziran 2025 15:02 - Güncelleme: 30 Haziran 2025 15:02 - Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 30 Haziran Pazartesi günü sezon finali serisi devam ediyor. Sezon finali serisinde son haftada şampiyon olmak isteyen Ezgi, Nur, Seren ve Sahra en fazla çeyrek altını kazanmak için yarışıyor. 30 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin bölümün ardında belli oluyor.

30 Haziran Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim, günün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Sezon finali serisinde Ezgi, Sahra, Seren ve Nur arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için yarışıyor. 30 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu bölümün ardında haberimizde yer alacak. Sezon finali serisinin son haftasına başlarken gelinlerin topladıkları çeyrek altınlar birinci olmalarında kritik öneme sahip. Ezgi: Nur: Sahra: Seren: 30 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? Final yolunda ilerleyen Gelinim Mutfakta yarışmacıları, sezon finali serisinin son haftasına girdi. 30 Haziran Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan gelin bölümün ardından haberimizde yer alacak. Nur: 4 çeyrek altın Ezgi: 4 çeyrek altın Seren: 3 çeyrek altın Sahra: 4 çeyrek altın

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan