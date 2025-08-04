MasterChef 2025'te ilk kaptanlık oyunun oynandı. 4 Ağustos Pazartesi günü yarışmacılar, mavi takımın kaptanı olmak için tüm hünerlerini sergiledi.

Kaptanlık oyununun sonunda gecenin birincisi belli olurken izleyiciler, "4 Ağustos 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte, detaylar...

4 AĞUSTOS 2025 MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu için nefesler tutuldu. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından değerlendirme sonucunda ilk mavi takım kaptanı Gizem oldu.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef'te ana kadroya giren ilk 20 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

1. Grup Yarışmacıları:

Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

2. Grup Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu.

3. Grup Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer

Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu

Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan

Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem

Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem

Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer, Yakup, Tunahan oldu.

4. Grup Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 16. yarışmacı: Hakan

Ana kadroya giren 17. yarışmacı: Tunahan

Ana kadroya giren 18. yarışmacı: Sümeyye

Ana kadroya giren 19. yarışmacı: Merve Gezgin

Ana kadroya giren 20. yarışmacı: İlhan

MasterChef dördüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren 4 yarışmacı Mert, Ali İhsan, Edanur ve Aslı oldu.