4 Ağustos 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef 2025’te haftanın ilk günü kaptanlık oyunu oynandı. 4 Ağustos Pazartesi akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde yarışmacılar, mavi takım kaptanlığını kazanabilmek adına kıyasıya rekabet etti. Gecenin sonunda mavi takımın kaptanı belli oldu. Peki, 4 Ağustos 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte son bölümde yaşananlar....
MasterChef 2025'te ilk kaptanlık oyunun oynandı. 4 Ağustos Pazartesi günü yarışmacılar, mavi takımın kaptanı olmak için tüm hünerlerini sergiledi.
Kaptanlık oyununun sonunda gecenin birincisi belli olurken izleyiciler, "4 Ağustos 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte, detaylar...
4 AĞUSTOS 2025 MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu için nefesler tutuldu. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından değerlendirme sonucunda ilk mavi takım kaptanı Gizem oldu.
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te ana kadroya giren ilk 20 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:
1. Grup Yarışmacıları:
Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal
MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.
2. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan
Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla
Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan
Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten
Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar
İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu.
3. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer
Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu
Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan
Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem
Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem
Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer, Yakup, Tunahan oldu.
4. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 16. yarışmacı: Hakan
Ana kadroya giren 17. yarışmacı: Tunahan
Ana kadroya giren 18. yarışmacı: Sümeyye
Ana kadroya giren 19. yarışmacı: Merve Gezgin
Ana kadroya giren 20. yarışmacı: İlhan
MasterChef dördüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren 4 yarışmacı Mert, Ali İhsan, Edanur ve Aslı oldu.