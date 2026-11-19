Birleşik Krallık’ta kasım ayının son günlerinde 42 saat sürecek bir kar fırtınası yaşanabileceği ve kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaşabileceği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Peki, hangi bölgelerde kar yağışı bekleniyor?

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Son tahmin haritalarına göre kasım sonunda Birleşik Krallık’ın geniş bir kesiminde kar görülebilir. Yeni hava durumu haritalarına göre, ay sonuna gelmeden Birleşik Krallık'ın büyük bir kısmı kar altında kalacak. Son meteorolojik tahminlere göre kasım sonunda Birleşik Krallık’ta yoğun kar yağışı görülebilir. Yağışın 42 saat boyunca aralıklarla sürmesi mutemel.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

En son tahminler, kış koşullarının 28 Kasım günü saat 18.00'de başlayacağını ve 30 Kasım günü saat 12.00'ye kadar devam edeceğini gösteriyor. Hava durumu haritaları, aynı zamanda şiddetli bir yağış kuşağının İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda genelinde etkili olduğunu gösteriyor.

42 saatlik kar fırtınası iddiası gündem oldu! Nerede kar fırtınası bekleniyor?



KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kar yağışının 30 Kasım Pazartesi günü öğlen saat 12'ye kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Öğleden sonra kar yağışı hafifleyecek olsa da, en çok etkilenen bölgelerde önemli miktarda kar birikintisi yerde kalmaya devam edecek.

Uzun vadeli hava durumu haritaları yoğun bir kar yağışı dönemine işaret ederken, İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), yaklaşan hava sistemlerinin izleyeceği kesin rota konusunda dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.





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