5 Eylül'de altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın kaç TL?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yatırımcısının yakından takip ettiği altında yükseliş sürüyor. Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin yanı sıra FED tarafından yakından takip edilen ABD tarım dışı istihdam verileri merak ediliyor. Gözler bugüne çevrildi. Peki altın fiyatlarında son durum ne, Gram altın, çeyrek altın ve tam altın kaç TL? İşte 5 Eylül'de altın fiyatları...

Küresel piyasalarda ons altın %3,27 primle, son 3 ayın en yüksek kazancına doğru ilerliyor. Geçen haftayı 3.447 dolardan tamamlayan ons,  bu sabah 3.560 dolara yakın fiyattan güne başladı. Bu arada gözler bugün açıklanması beklenen tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Bilindiği üzere bu veriler FED tarafından da dikkatlice izleniyor. Peki altında yükseliş sürecek mi, ne kadar, kaç para oldu. İşte 5 Eylül gram, çeyrek, tam altın fiyatları... 

5 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

5 Eylül 2025 gram altın fiyatı güne 4.720 TL’den başladı. Gram altında bu haftaki yükseliş %3,36’ya çıktı. Kapalıçarşı’da gramın satış fiyatı 4.760 TL.

5 EYLÜL 2025 ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın satış fiyatı da Kapalıçarşı'da 7.765 TL’den gerçekleşiyor.

5 EYLÜL 2025 TAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

5 Eylül tam altının satış fiyatı ise 30.816 TL civarında. 

