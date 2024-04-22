5 yıl aradan sonra toplanan Çalışma Meclisi'nin görevleri ve üyeleri

Asgari ücret ve emekli zammı da masaya yatırılacak! Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor

Asgari ücret ve emekli zammı da masaya yatırılacak! Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor

5 yıl aradan sonra toplanacağı duyurulan Çalışma Meclisi 29-30 Nisan 2024 tarihlerinde toplanacak. Çalışma Meclis ne iş yapar, görevleri nedir soruları araştırılıyor.

Türkiye'de 1947 yılından beri toplanan Çalışma Meclisi'nin görevleri nedir, üyeleri kimlerden oluşur sorularının cevaplarına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

5 yıl aradan sonra Çalışma Meclisi'nin yeniden toplanacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Meclisi toplantısı 29-30 Nisan tarihlerinde toplanacak.

Bakan Işıkhan, 13. Çalışma Meclisi'nin gündemini "Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" olarak açıkladı.

Çalışma Meclisi, devlet ile işçi ve işveren ilişkilerini ele alan ve düzenleyip değerlendirmek üzere toplanır.

Bakanlıktan görevlendirilen tam yetkili, işçi ve işveren temsilcileri görüşür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın danışma organı gibi görülen Çalışma Meclisi'nin esas prensibi, çalışma hayatına ilişkim sorunların gündeme gelmesi ve bunlara yönelik politikaların oluşmasını sağlar.

13. kez toplanacak Çalışma Meclisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

2 gün sürmesi planlanan program; ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, işçi, işveren ve kamu görevlileri sendikaları, konfederasyonlar, akademisyenler, iş dünyasından isimler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek.

Toplantıya Türk-İş, HAK-İŞ, DİSK, TİSK, Memur Sen, Kamu-Sen, TOBB, TESK davet edildi.

Kıdem tazminatı, esnek çalışma modelleri, asgari ücret, emekli aylıkları ve gelir vergisine ilişkin konular gündemde olacak.

Türk İş Kanunu konusunda görüşler sunulacak.