62 yaşındaki Hamas lideri İsmail Heniyye 20 Nisan 2024 tarihinde Türkiye'ye geldi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye en son 20 Nisan 2024 tarihinde Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Vatandaşlar tarafından Heniyye'nin kaç yaşında olduğu merak ediliyor.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından yapılan soykırım devam ederken süreç boyunca her türlü müzakereye arabuluculuk eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son Türkiye'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi ağırlamıştı.

Vatandaşlar tarafından İsmail Heniyye'nin Türkiye'de olup olmadığı ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor.

İSMAİL HENİYYE TÜRKİYE'DE Mİ?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye en son Türkiye'ye 20 Nisan 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için geldi.

Basına kapalı bir şekilde İstanbul'da gerçekleşen görüşmede Hamas sorumlularından Halid Meşal de bulunuyordu.

İSMAİL HENİYYE KAÇ YAŞINDA?

26 Ocak 1962 yılında Gazze Şeridi'nde dünyaya gelen İsmail Heniyye 62 yaşındadır.

İSMAİL HENİYYE KİMDİR?

2017 yılından bu zamana kadar Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak görev yapan İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'nde yer alan Elşati mülteci kampında dünyaya geldi.

1987 yılında Gazze İslam Üniversitesi'ni tamamladı.

Hamas Genel Sekreteri Şeyh Ahmet Yasin'in 1999-2004 yılları arasında özel kalem müdürlüğü görevini sürdürdü.

16 Şubat 2006 tarihinde yapılan seçimler sonrasında ise Hamas'ın başbakan adayı olarak gösterildi.

Filistin Başkanı Mahmud Abbas tarafından ABD ve İsrail'in karşı çıkmasına rağmen 19 Şubat 2006 tarihinde başbakan olarak atandı.

Hamas ile El Fetih arasındaki çatışmaların 2007 yılına gelindiğinde şiddetlenmesinin ardından Mahmud Abbas tarafından görevden alındı.