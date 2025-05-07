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7 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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7 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim
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Gelinim Mutfakta 7 Mayıs Çarşamba günü sonuçlarını izleyiciler yakından takip ediyor. Ezgi, Sahra, Asena ve Gizem arasından 7 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin bölümün ardından belli oluyor.

7 Mayıs Çarşamba günü Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oluyor. Ezgi, Sahra, Asena ve Gizem arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için mücadele ediyor. 

7 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

7 Mayıs Çarşamba günü Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ekrana yansıyor. Haftanın ilk gününde gelinler hünerlerini en yüksek puan almak için sergiliyor. 

7 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim - 1. Resim

Kaynanalardan en yüksek puanı alan gelin günün birincisi olurken haftalık puan sıralamasını birinci tamamlayan gelin Cuma günü 10 altın bileziğin sahibi oluyor. 

7 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini Ezgi oldu.

7 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim - 2. Resim

7 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

5-10 Mayıs haftasının ilk gününde gelinler "Ekmek çanağında mahluta çorbası" tarifiyle yarıştı. Hafta finalinde 10 altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler hünerlerini sergiledi. Asena kural hatası nedeniyle eksi 2 aldı. 

7 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim - 2. Resim

7 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu:

Ezgi: 25

Sahra: 16

Gizem: 14

Asena: 6

7 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim - 4. Resim

6 Mayıs Salı:

Asena: 25

Ezgi: 15

Gizem: 15

Sahra: 8

5 Mayıs Pazartesi:

Sahra: 19 puan

Asena: 16 puan

Ezgi: 16 puan

Gizem: 6 puan

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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