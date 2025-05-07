7 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Mayıs 2025 16:35 - Güncelleme: 7 Mayıs 2025 16:35 - Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 7 Mayıs Çarşamba günü sonuçlarını izleyiciler yakından takip ediyor. Ezgi, Sahra, Asena ve Gizem arasından 7 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin bölümün ardından belli oluyor.

7 Mayıs Çarşamba günü Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oluyor. Ezgi, Sahra, Asena ve Gizem arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için mücadele ediyor. 7 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 7 Mayıs Çarşamba günü Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ekrana yansıyor. Haftanın ilk gününde gelinler hünerlerini en yüksek puan almak için sergiliyor. Kaynanalardan en yüksek puanı alan gelin günün birincisi olurken haftalık puan sıralamasını birinci tamamlayan gelin Cuma günü 10 altın bileziğin sahibi oluyor. 7 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini Ezgi oldu. 7 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 5-10 Mayıs haftasının ilk gününde gelinler "Ekmek çanağında mahluta çorbası" tarifiyle yarıştı. Hafta finalinde 10 altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler hünerlerini sergiledi. Asena kural hatası nedeniyle eksi 2 aldı. 7 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu: Ezgi: 25 Sahra: 16 Gizem: 14 Asena: 6 6 Mayıs Salı: Asena: 25 Ezgi: 15 Gizem: 15 Sahra: 8 5 Mayıs Pazartesi: Sahra: 19 puan Asena: 16 puan Ezgi: 16 puan Gizem: 6 puan

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan