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8.dönem toplu sözleşme ne zaman? Memurlar için kritik süreç başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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8.dönem toplu sözleşme ne zaman? Memurlar için kritik süreç başladı
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Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci başladı. 2026-2027 yıllarını kapsayacak yeni dönem için hazırlık oturumu 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı. Peki, 8.dönem toplu sözleşme ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

8.Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı. Toplu sözleşmeyle beraber 4 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon memur emeklisinin 2026-2027 yılına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirlenecek.

8.dönem toplu sözleşme ne zaman? Memurlar için kritik süreç başladı - 1. Resim

Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında, memur maaşları, sosyal haklar, ikramiyeler ve ek ödemeler gibi birçok başlık masaya yatırılacak. Peki, 8.dönem toplu sözleşme ne zaman? İşte cevabı...

8.dönem toplu sözleşme ne zaman? Memurlar için kritik süreç başladı - 2. Resim

8.DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN?

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak şekilde gerçekleşmektedir. Hazırlık oturumu 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü yapıldı.

Resmi görüşmeler 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Görüşmelerin ise Ağustos ayı içinde tamamlanması bekleniyor.

8.dönem toplu sözleşme ne zaman? Memurlar için kritik süreç başladı - 3. Resim

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde alınan kararla beraber toplu sözleşme memur zammı belli olacak. 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri için gözler 1 Ağustos'a çevrildi.

8.dönem toplu sözleşme ne zaman? Memurlar için kritik süreç başladı - 4. Resim

Toplu Sözleşmede Memur-Sen; 2026 yılının ilk 6 ayı için 10 bin lira taban aylık zammı, yüzde 10 refah payı, yüzde 25 oranında zam ve dini bayramlarda 23 bin 400 lira ikramiye talep etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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