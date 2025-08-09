9 Ağustos maç takvimi! Bugün hangi maçlar var?
Futbolseverler Süper Lig ve TFF 1. Lig başta olmak üzere tüm karşılaşmaları kaçırmamak için “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun cevabını araştırıyor. Takımlarının mücadelesini canlı takip etmek isteyenler, güncel skor bilgilerine ulaşmak için 9 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçların listesini merak ediyor. Bugünkü maç programını haberimizde derledik.
Futbol heyecanı 9 Ağustos Cumartesi günü Süper Lig ve TFF 1. Lig’de oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Tribünlerden ekran başına kadar milyonlarca futbolsever, günün maç programını ve skor gelişmelerini takip ediyor. Hangi takımların sahaya çıkacağı, saat kaçta oynanacağı ve kritik anların yaşanacağı maçlar futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor. İşte bugünkü maç programı...
Trendyol Süper Lig
19:00 Samsunspor - Gençlerbirliği | beIN Sports 1
21:30 Antalyaspor - Kasımpaşa | beIN Sports 1
TFF 1. Lig
19:00 Erzurumspor FK - Sivasspor | beIN Sports 2
19:00 İstanbulspor - Serik Spor | beIN Sports MAX 1
21:30 Iğdır FK - Sarıyer | beIN Sports 2
21:30 Hatayspor - Keçiörengücü | beIN Sports 1
CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası
19:00 Macaristan-Türkiye | TRT Spor