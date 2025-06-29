99. Gazi Koşusu yarışacak atlar ve jokeyler kimler? Gazi Koşusu canlı yayın bilgileri..

99. Gazi Koşusu yayın kanalı ve saati duyuruldu. Buna göre, 99. Gazi Koşusu yarışacak atlar ve jokeyler de belli oldu. 1927 yılından bugüne kadar aralıksız düzenlenen yarış bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşecek. 99. Gazi Koşusu yarışacak atlar ve jokeyler listesi de arama motorlarında sorgulatılıyor. İşte 99. Gazi Koşusu’nda yarışacak safkanlar ve jokeyler...

99. Gazi Koşusu, 29 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenecek. 1927’de emriyle başlayan ve o günden bu yana devam eden bu tarihi yarışta sadece 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının katıldığı ve 2400 metrelik çim pistte gerçekleştiği köklü bir spordur.

2025 yılı itibarıyla 99’uncusu düzenlenecek olan Gazi Koşusu'nda birinci olana 30 milyon TL’lik ikramiye ve toplamda 55 milyon TL’yi aşan ödül verilecektir.

99. GAZİ KOŞUSU YARIŞACAK ATLAR VE JOKEYLER KİMLER?

99. Gazi Koşusu’na 22’si asıl, 4’ü yedek olmak üzere toplam 26 safkanın kaydı gerçekleşmiştir. Bunlardan 19’u erkek, 3’ü dişi taylardır.

Yarışa katılacak safkanlar ve muhtemel jokeyler şu şekildedir:

1 - Albayrak - Mehmet Kaya

2 - Belgrathan - Ali Kaçmaz

3 - Brain Booster - Özcan Yıldırım

4 - Brave Champion - Mehmet Salih Çelik

5 - Broarts - Sadettin Boyraz

6 - Cutha - Ahmet Çelik

7 - Database - Akın Sözen

8 - Grande Flusso - Müslüm Çelik

9 - Handsome King - Hışman Çizik

10 - Hope Breeze - Ercan Çankaya

11 - Lost King - Nevzat Avci

12 - Magic Selectra - Erhan Aktuğ

13 - Magic Weapon - Ayhan Kurşun

14 - Patrick Star - Muhammed Mir Bilgin

15 - Purosangue - Halis Karataş

16 - Special Man - Vedat Abiş

17 - Tonbi - Mehmet Akyavuz

18 - Tulumar - Mustafa Çiçek

19 - Zambur Aga - Gökhan Kocakaya

20 - Boon Nam - Erhan Yavuz

21 - Dejavu - Ali Yıldız

22 - Petite Louve - Görkem Özçelik

GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gazi Koşusu'nun 99'uncusu bugün (29 Haziran 2025 Pazar) saat 17:15'te gerçekleşecektir.

Türk Gazi Koşusu'nun 99'uncusu Tay TV ve Kanal D ekranlarından gösterilecektir.