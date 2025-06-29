99. Gazi Koşusu hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Gazi Koşusu'na geri sayım!

1927 yılında başlayan Gazi Koşusu, her yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenleniyor. Bu yıl 99. kez gerçekleşecek Gazi Koşusu geleneksel atmosferi ve yarışlar izleyenlere pistte nefes kesen anlar yaşatacak. 29 Haziran Pazar günü düzenlenecek 99. Gazi Koşusu hangi kanalda, saat kaçta belli oldu.

Bu yıl 99. kez gerçekleşen Gazi Koşusu, sporseverler ve geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek 99. Gazi Koşusu hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak bilgisi yarışı evlerinde takip etmek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor.

99. GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA?

99. Gazi Koşusu, Tay TV ve Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak. Yarışa yalnızca 3 yaşlı İngiliz atları katılırken atlar bu yarışı hayatlarında 1 kez koşabiliyor. 1927'den bu yana kesintisiz şekilde devam eden Gazi Koşusu, 29 Haziran Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek. Türk atçılığının derbisi olarak değerlendirilen Gazi Koşusu, sporseverler tarafından yakından takip edilecek.

GAZİ KOŞUSU SAAT KAÇTA?

29 Haziran 2025 Pazar günü saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek. Tay TV ve Kanal D'den canlı yayınlanacak Gazi Koşusu, 1979'da Büyük Ankara Hipodromu'nun kapanmasının ardından 1980 yılından bu yana İstanbul'da Veliefendi Hipodromu'nda koşuluyor.

Gazi koşusunu diğer koşular arasında ayrıştıran en önemli özellik, bu yarışın kazanan safkan at, yılın en başarılı atı unvanına sahip olarak yarışçılık tarihine geçer.

GAZİ KOŞUSU'NU EN FAZLA KAZANAN JOKEY

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın'dır. 1960, 1965, 1974, 1979, 1981, 1985, 1986, 1988 ve 1991 yılları olmak üzere 9 kez Gazi Koşusu'nu kazandı.

Aktif jokeyler arasında ise Ahmet Çelik, 7 kezle en fazla ve üst üste en çok kazanan jokey. Halis Karataş ise 6 defa kazanmıştı.