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98. Gazi Koşusu’na katılan Serra Tokdemir kaza geçirdi! ‘Nazara geldim’

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
98. Gazi Koşusu’na katılan Serra Tokdemir kaza geçirdi! ‘Nazara geldim’

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘İstanbul Çocukları’ , ‘Kertenkele’ , ‘Diriliş Oğlu’ gibi dizilerde rol alan ve son olarak ‘Sakla Beni’de Fahrünisa karakterini üstlenen Serra Tokdemir, 98. Gazi Koşusu’na katıldı. Tokdemir, etkinlikte talihsiz bir kaza yaşadı.

1927’den bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98'incisi bu yıl Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti. Birçok ünlü yarışı tribünlerden izledi. 
Bu yıl 98'incisi düzenlenen Gazi Koşusu'nu Akın Sözen’in jokeyliğini yaptığı 'Dragon Flame' adlı safkan 2:28:36’lık derecesiyle kazandı. Tarihi yarışta, 2’nciliği Zızka, 3’üncülüğü Borrego elde ederken, yarışı Son of Cooger isimli safkan 4’üncü sırada tamamladı.

98. Gazi Koşusu’na katılan Serra Tokdemir kaza geçirdi! ‘Nazara geldim’ - 1. Resim

DÜŞTÜ, AYAĞINDAN YARALANDI

Türk atçılığının en pirestijli etkinliklerinden biri olan Gazi Koşusu’na son olarak Sakla Beni dizisinde rol alan Serra Tokdemir de katıldı. 
Ünlü oyuncu yarışı beyazlar içindeki kombiniyle izlemeye geldi. Şıklığıyla göz dolduran isim, etkinlikte talihsiz bir kaza geçirdi. Düşüp ayağından yaralanan isim isme hipodromdaki sağlık görevlileri müdahale etti. Ayağına pansuman yapılan Tokdemir, yarışı kaldığı yerden izlemeye devam etti. 

98. Gazi Koşusu’na katılan Serra Tokdemir kaza geçirdi! ‘Nazara geldim’ - 2. Resim

“ÇOK MOR, AÇIK BİR YARA VAR”

Etkinlik sonrası açıklama yapan Tokdemir, sağlık durumuyla ilgili “Nazara geldim. Ayağım çok mor biraz da açık bir yara var” açıklamasını yaptı. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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