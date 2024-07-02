Cengiz Kurtoğlu 'Rezalet işler' diyerek tepki gösterdi! Sözleri çok konuşuldu

Sahne tarzları ve başarılı kariyeriyle gündemden düşmeyen sanatçı Cengiz Kurtoğlu bu kez son açıklamasıyla gündeme geldi. Konser sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kurtoğlu, oje süren ve etek giyen erkeklere ''Rezalet işler bunlar'' diyerek tepki gösterdi.

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta sahne aldı. 40 yıllık sanat yaşamında unutulmaz şarkılara imza atan Kurtoğlu, her kesim tarafından hâlâ konserlerde yoğun ilgi ile karşılaştığını söyledi.

Konser sonrası muhabirlerin sorularını cevaplayan Cengiz Kurtoğlu, hayatı ile çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZİN BAŞ KOMUTANIDIR"

Ameliyatla kilo verdikten sonra giyiminde artık daha spor ve rahat kıyafetler tercih ettiğini söyleyen Kurtoğlu; "Yıllarca papyon ve kravatla sahne aldıktan sonra bu rahatlığı sonuna sahnemde de gösteriyorum” ifadelerini kullandı.

Cengiz Kurtoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakınlığıyla ilgili soruya; “Biz, onunla 40 yıllık ağabey - kardeşiz. Özellikle ‘Duyanlara Duymayanlara’ ve Karadeniz şarkılarımı çok beğenir. O ülkemizin aynı zamanda baş komutanıdır” cevabını verdi.

Son zamanlarda özellikle bazı erkek sanatçılarda görülen oje sürme, etek giyme, estetik yaptırma gibi eğilimlere nasıl baktığı yönündeki soruya Cengiz Kurtoğlu; “Bırakın bunları vallahi, rezalet işler bunlar” diyerek sert tepki gösterdi.