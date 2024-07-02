Kelime Oyunu'ndan ayrılmıştı! Ali İhsan Varol'un yeni adresi belli oldu

Kelime Oyunu programıyla akıllara kazınan Ali İhsan Varol yeni yarışmasıyla dönüyor. Kelime Oyunu programının yıllarca sunuculuğunu üstlenen Varol TV100 kanalı ile anlaştı. Ünlü sunucu, yeni kanalında 'Alfapetek' yarışmasını sunacak.

2009 yılından beridir sunduğu Kelime Oyunu programı ile hafızalara kazınan sunucu Ali İhsan Varol 14. sezonda yarışmadan ayrılmıştı.

Kelime Oyunu yarışmasıyla özdeşleşen Varol, yeni bir yarışma programıyla geri dönüyor…

SORUYA HIZLI CEVAP VEREN KAZANACAK

Varol, yeni yarışma programı için TV100 ile el sıkıştı. 'Alfapetek' adlı yarışma programında sunucu olacak Varol sosyal medyada gündem oldu.

Programda yarışmacılara, alfabenin 24 harfiyle başlayan sorular sorulacak. Soruya hızlı cevap veren kazanacak.