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A 101'de indirim yağmuru başlıyor! Haftanın yıldızı raflarda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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A 101&#039;de indirim yağmuru başlıyor! Haftanın yıldızı raflarda
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A 101 mağazalarında bu hafta birçok ürün indirimli olarak satışa çıkacaktır. 10-16 Mayıs A 101 aktüel kataloğu yayınlandı. Yarın raflarda Dondurulmuş Çıtır Piliç Fileto, Dalin Bebek Şampuanı, Deterjan gibi ürünler indirimli olarak satışa çıkacak.

A 101 10 Mayıs Cumartesi günü aktüel katalogları yayınlandı. Yarın haftanın yıldızlı ürünleri uygun fiyata müşterilere sunulacak.

Helva, Tahin, Tost Peyniri, Süt, Yoğur, Deterjan, Dalin Şampuanı, Kahve Makinesi, Saç Sakal Kesme Makinesi gibi birçok ürün raflarda yerini aldı. 

Ayrıca A101 Aldın Aldın 15 Mayıs Perşembe günü aktüel kataloğunda Su Sebili, Kahve Makinesi, Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi, 26 Jant Çift Amörtisörlü Bisiklet, Tuşlu Piyano, Akülü araba ve daha birçok ürün mağazalarda olacak.

10-16 MAYIS A101 HAFTANIN YILDIZLARI

10-16 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜN KATOLOĞU

Doğuş Filiz Siyah Çay 1 KG 165 TL

Dalin Bebek Şampuanı 700 ml 99,75 TL

Erpiliç Dondurulmuş Çıtır Piliç 700 g 125 TL

Cafex Çekirdek Filtre Kahve 119 TL

Yayla Gurme Chia Tohumu 250 g 43,50 TL

Renax Gold Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 119 TL

Peros Matik Toz Deterjan 7 KG 229 TL

10-16 MAYIS A101 HAFTANIN YILDIZLARI

Pınar/Torku Yarım Yağlı Süt 1L 37 TL

Yörsan/Eker/İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5KG 169 TL

Torku/Kaanlar/Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 KG 189 TL

Torku Ayran 2,5 L 77 TL

Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 850 g 152 TL

Torku Helva 500 g 99,50 TL

Tahin 1KG 179 TL

10-16 MAYIS A101 HAFTANIN YILDIZLARI A101 15 Mayıs Perşembe Aldın Aldın aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var Yazıcı, Su Sebili, Elektrikli Cezve, Akülü Araba...

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10 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİÜ

 

10 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ

Bingo Sıvı Deterjan 2L 99 TL

Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 960 ml 69 TL

10 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ

10 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ

Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Tableti 50'li 219 TL

Elseve Şampuan 285 ml 69,50 TL

Colgate Diş Fırçası 1+1 79,50 TL

Torku Favorimo Sade Kek 20x30 g 70 TL

Nescafe Kahve Çeşitleri 20'li 75 TL

10 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ

10 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ

Yudum Ayçiçek Yağı 1 L 89 TL

Dardanel Ton Balığı 2x170 g 139,50 TL

Hasata Baldo Pirinç 1KG 79,50 TL

Calve Ketçap&Mayonez Set 3'lü 99 TL

Lav Buket Çay Seti 12 Parça 139,90 TL

Tukaş Kırma Yeşil Zeytin 900 g 125 TL

8-11 MAYIS TAZENİN YILDIZLARI KATALOĞU

8-11 MAYIS TAZENİN YILDIZLARI KATALOĞU

Kombinet Dana Kıyma 400 g 215 TL

Beşler Dana Izgara Köfte 400 g 205 TL

İthal Muz 87,50 TL

Salatalık 27,50 TL

Şeker Domates Paket 44,50 TL

Poşetli Bütün Piliç 79,50 TL

Avokado 25,90 TL

Sivri Biber Paket 25,90 TL

Soğan 12,50 TL

Ceviz 189 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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