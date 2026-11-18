A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor. 19 Kasım 2026 Perşembe günü Aldın Aldın kataloğunda elektronik, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ve ev tekstili ürünleri satışa sunulacak. Yeni haftanın A101 kataloğundaki ürünler ve fiyat listesi alışveriş yapmayı planlayanların ilgisini çekiyor.

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19 Kasım A101 Aldın Aldın kataloğunda farklı ihtiyaçlara yönelik çok sayıda ürün bulunuyor. Elektrikli ev aletlerinden televizyonlara, kişisel bakım ürünlerinden oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesinden oluşan yeni afişleri yayımlandı. İşte A101'e bu hafta gelecek ürünler ve güncel satış fiyatları...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19 KASIM 2026

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 19 Kasımda A101e neler geliyor?

58" 4K Ultra HD Ekran UYdu alıcılı Smart LED tv 38.499 TL

65" Frameless 4K UHD webOS Smart Qled tv 29.999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 19 Kasımda A101e neler geliyor?

50" Framless Ultra HD Qled Google tv 18.999 TL

32" Frameless HD Whale OS 10 Qled tv 8.999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 19 Kasımda A101e neler geliyor?

Elektronik Pasa Kasası 2.699 TL

Şarjlı Darbeli Matkap Seti 1.599 TL

Çok Amaçlı Alet Seti 1.129 TL

Şarjlı LED Işık 189,50 TL

Bluetooth Kablosuz Mouse 199,50 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 19 Kasımda A101e neler geliyor?

Philips Elektrikli Mop 5.499 TL

Philips IPL Lazer Epilasyon Aleti 9.999 TL

Buharlı Temizleyici 1.299 TL

Mikrodalga Fırın 3.999 TL

Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 18.999 TL

Katı Meyve Sıkacağı 1.999 TL

Buharlı Kırışık Giderici 1.299 TL

Quartz Isıtıcı 1.499 TL

Şarjlı Araç Süpürgesi 1.299 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 19 Kasımda A101e neler geliyor?

SEG Buzdolabı 22.999 TL

SEG Bulaşık Makinesi 16.999 TL

7 KG Çamaşır Makinesi 16.499 TL

LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi 52.999 TL

SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 19.999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 19 Kasımda A101e neler geliyor?

On Road ATV 449.990 TL

VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL

VT7 Pro Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 179.990 TL

VM7 Üç Tekerlekli Moped 99.990 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 19 Kasımda A101e neler geliyor?

Rendeli Çelik Kase set 899 TL

Düdüklü Tencere 1.199 TL

Tava ve Sahan Seti 679 TL

Emaye Derin Tencere 499 TL

Emaye Bakraç 469 TL

Rimli 4 Parça Fincan Seti 229 TL

Opal Fileli Servis Tabağı 109,50 TL

Opal Fileli Yemek Tabağı 99,50 TL

Pastacılık Ürünleri 249 TL

Silikon Servis Gereçleri 99,50 TL

Yuvarlak Sunum TePsisi 129,50 TL

Meral Stantlı Seramik Sunumluk 399 TL

Aynalı Peçetelik 119,50 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 19 Kasımda A101e neler geliyor?

Oyuncak Çalışma Masası 899 TL

Tombul Küçük ATV 549 TL

Matkaplı Puzzle Çarklı Set 549 TL

Hot Wheels Özel Arabalar Serisi 249 TL

Oyuncak Hot Wheels Üçlü Arabalar 329 TL

Piyanolu BalinA Oyun Halısı 769 TL

Drift Uzaktan Kumandalı Araba 399 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 19 Kasımda A101e neler geliyor?

Çift Kişilik Yorgan 1.299 TL

Tek Kişilik Yorgan 1.099 TL

Desenli Su Emici Banyo Paspası 199,50 TL

Kadın/Erkek Diyabetik Çorap 69,50 TL

Cam Sıvı Sabunluk 99,50 TL

Yün Kurutma Top 3'lü 139 TL

Mop Tutucu 49,50 TL

Pazar Arabası 499 TL

Kanatlı Kurutmalık 799 TL

Midi Ütü Masası 799 TL

4+1 Merdiven 999 TL

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