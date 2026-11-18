A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 19 Kasım'da A101'e neler geliyor?
A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor. 19 Kasım 2026 Perşembe günü Aldın Aldın kataloğunda elektronik, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ve ev tekstili ürünleri satışa sunulacak. Yeni haftanın A101 kataloğundaki ürünler ve fiyat listesi alışveriş yapmayı planlayanların ilgisini çekiyor.
19 Kasım A101 Aldın Aldın kataloğunda farklı ihtiyaçlara yönelik çok sayıda ürün bulunuyor. Elektrikli ev aletlerinden televizyonlara, kişisel bakım ürünlerinden oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesinden oluşan yeni afişleri yayımlandı. İşte A101'e bu hafta gelecek ürünler ve güncel satış fiyatları...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19 KASIM 2026
58" 4K Ultra HD Ekran UYdu alıcılı Smart LED tv 38.499 TL
65" Frameless 4K UHD webOS Smart Qled tv 29.999 TL
50" Framless Ultra HD Qled Google tv 18.999 TL
32" Frameless HD Whale OS 10 Qled tv 8.999 TL
Elektronik Pasa Kasası 2.699 TL
Şarjlı Darbeli Matkap Seti 1.599 TL
Çok Amaçlı Alet Seti 1.129 TL
Şarjlı LED Işık 189,50 TL
Bluetooth Kablosuz Mouse 199,50 TL
Philips Elektrikli Mop 5.499 TL
Philips IPL Lazer Epilasyon Aleti 9.999 TL
Buharlı Temizleyici 1.299 TL
Mikrodalga Fırın 3.999 TL
Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 18.999 TL
Katı Meyve Sıkacağı 1.999 TL
Buharlı Kırışık Giderici 1.299 TL
Quartz Isıtıcı 1.499 TL
Şarjlı Araç Süpürgesi 1.299 TL
SEG Buzdolabı 22.999 TL
SEG Bulaşık Makinesi 16.999 TL
7 KG Çamaşır Makinesi 16.499 TL
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi 52.999 TL
SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 19.999 TL
On Road ATV 449.990 TL
VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL
VT7 Pro Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 179.990 TL
VM7 Üç Tekerlekli Moped 99.990 TL
Rendeli Çelik Kase set 899 TL
Düdüklü Tencere 1.199 TL
Tava ve Sahan Seti 679 TL
Emaye Derin Tencere 499 TL
Emaye Bakraç 469 TL
Rimli 4 Parça Fincan Seti 229 TL
Opal Fileli Servis Tabağı 109,50 TL
Opal Fileli Yemek Tabağı 99,50 TL
Pastacılık Ürünleri 249 TL
Silikon Servis Gereçleri 99,50 TL
Yuvarlak Sunum TePsisi 129,50 TL
Meral Stantlı Seramik Sunumluk 399 TL
Aynalı Peçetelik 119,50 TL
Oyuncak Çalışma Masası 899 TL
Tombul Küçük ATV 549 TL
Matkaplı Puzzle Çarklı Set 549 TL
Hot Wheels Özel Arabalar Serisi 249 TL
Oyuncak Hot Wheels Üçlü Arabalar 329 TL
Piyanolu BalinA Oyun Halısı 769 TL
Drift Uzaktan Kumandalı Araba 399 TL
Çift Kişilik Yorgan 1.299 TL
Tek Kişilik Yorgan 1.099 TL
Desenli Su Emici Banyo Paspası 199,50 TL
Kadın/Erkek Diyabetik Çorap 69,50 TL
Cam Sıvı Sabunluk 99,50 TL
Yün Kurutma Top 3'lü 139 TL
Mop Tutucu 49,50 TL
Pazar Arabası 499 TL
Kanatlı Kurutmalık 799 TL
Midi Ütü Masası 799 TL
4+1 Merdiven 999 TL