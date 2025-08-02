A101'in aktüel ürünlerde indirim var! Haftanın yıldızları belli oldu, A101'e hangi ürünler indirimde?
A101'in merakla beklediği aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Haftanın yıldızları belli oldu. 2 Ağustos 2025 haftasında A101 raflarında yer alacak indirimli ürünler, alışveriş tutkunları tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle elektronik ürünler, mutfak gereçleri ve temizlik malzemelerinde dikkat çeken fırsatlar sunuluyor. Peki, A101'e hangi ürünler indirimde? İşte detaylar...
A 101, Ağustos ayının ilk haftasında indirim fırsatıyla dikkatlerini çekmeyi başardı. 2 Ağustos 2025 itibarıyla yeni ürünler raflarda yerini almaya başladı.
Haftanın yıldız ürünleri de belli olurken, özellikle ev elektroniği, mutfak gereçleri ve temizlik ürünleride cazip fiyatlar öne çıkıyor. "A101'e hangi ürünler indirimde?" sorusunu merak edenler için detaylar belli oldu.
A101'E HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?
A101 Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı. Her hafta Cuma'dan Perşembe'ye kadar mağaza raflarında indirimli olarak satışa sunulan ürünler arasında Süt, Kaşar Peyniri, Süzme Peynir, Tereyağı, Beyaz Peynir, Sucuk, Çay, Şeker, Ayçiçek Yağı yer aldı.
A101 AKTÜEL KATALOĞU YAYIMLANDI
Sütaş Yarım Yağlı Süt 4x1L 129 TL
Sütaş/İçi Kaşar Peyniri 500 g 159 TL
Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 1KG 159 TL
Sütaş Süt 1L 37,50 TL
Sütaş/Pınar Ayran 1L 30 TL
Kaanlar/Sek Tereyağı 500 g 185 TL
Kebir Tereyağı 500 g 195 TL
Yörsan Tam Yağlı Beyaz Peynir 750 g 145 TL
Namet Dana Sucuk 280 g 145 TL
Birşah Yoğurt 3KG 109 TL
Komili Ayçiçek Yağı 2L 185 TL
Yayla Tane Tane Pirinç 2KG 135 TL
Doğuş Gurme Çay 1KG 219 TL
Fa/Blade/Emotion Roll-On 75 TL
Toz Şeker 1KG 44,50 TL
Gliss Sıvı Saç Kremi 200 ml 119,90 TL
ABC Konsantre Yumuşatıcı 1140 ml 99 TL
10 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ
Marmarabirlik Doğal Yağlı Salamura Siyah Zeytin 3XS-4XS 800 G 99,50 TL
Papia Inova 3 Katlı Kağıt Havlu 8'li 99,50 TL
Ünal Eski Kaşar Peyniri 250 g 115 TL
Altınkılıç Eski Kaşar Peyniri 250 g 99 TL
Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 g 162 TL
Pınar Dilimli Tost Peyniri 200 g 85 TL
Maret Yöre Dana Uzun Sosis 79,50 TL
İthal Muz 87,90 TL
Patates 11,90 TL
Soğan 8,90 TL
Ananas 74,50 TL
Kavun 14,90 TL
Piliç Baget 79 TL
Yumurta 30'lu 119 TL
Dana Kuşbaşı 400 g 209 TL