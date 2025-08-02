A101'in aktüel ürünlerde indirim var! Haftanın yıldızları belli oldu, A101'e hangi ürünler indirimde?

A 101, Ağustos ayının ilk haftasında indirim fırsatıyla dikkatlerini çekmeyi başardı. 2 Ağustos 2025 itibarıyla yeni ürünler raflarda yerini almaya başladı.

Haftanın yıldız ürünleri de belli olurken, özellikle ev elektroniği, mutfak gereçleri ve temizlik ürünleride cazip fiyatlar öne çıkıyor. "A101'e hangi ürünler indirimde?" sorusunu merak edenler için detaylar belli oldu.

A101'E HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

A101 Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı. Her hafta Cuma'dan Perşembe'ye kadar mağaza raflarında indirimli olarak satışa sunulan ürünler arasında Süt, Kaşar Peyniri, Süzme Peynir, Tereyağı, Beyaz Peynir, Sucuk, Çay, Şeker, Ayçiçek Yağı yer aldı.

A101 AKTÜEL KATALOĞU YAYIMLANDI

Sütaş Yarım Yağlı Süt 4x1L 129 TL

Sütaş/İçi Kaşar Peyniri 500 g 159 TL

Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 1KG 159 TL

Sütaş Süt 1L 37,50 TL

Sütaş/Pınar Ayran 1L 30 TL

Kaanlar/Sek Tereyağı 500 g 185 TL

Kebir Tereyağı 500 g 195 TL

Yörsan Tam Yağlı Beyaz Peynir 750 g 145 TL

Namet Dana Sucuk 280 g 145 TL

Birşah Yoğurt 3KG 109 TL

Komili Ayçiçek Yağı 2L 185 TL

Yayla Tane Tane Pirinç 2KG 135 TL

Doğuş Gurme Çay 1KG 219 TL

Fa/Blade/Emotion Roll-On 75 TL

Toz Şeker 1KG 44,50 TL

Gliss Sıvı Saç Kremi 200 ml 119,90 TL

ABC Konsantre Yumuşatıcı 1140 ml 99 TL

10 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ

Marmarabirlik Doğal Yağlı Salamura Siyah Zeytin 3XS-4XS 800 G 99,50 TL

Papia Inova 3 Katlı Kağıt Havlu 8'li 99,50 TL

Ünal Eski Kaşar Peyniri 250 g 115 TL

Altınkılıç Eski Kaşar Peyniri 250 g 99 TL

Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 g 162 TL

Pınar Dilimli Tost Peyniri 200 g 85 TL

Maret Yöre Dana Uzun Sosis 79,50 TL

İthal Muz 87,90 TL

Patates 11,90 TL

Soğan 8,90 TL

Ananas 74,50 TL

Kavun 14,90 TL

Piliç Baget 79 TL

Yumurta 30'lu 119 TL

Dana Kuşbaşı 400 g 209 TL