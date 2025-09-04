A23a nerede, büyüklüğü ne kadar? Dünyanın en büyük buzdağı yok oluyor!

A23a nerede, büyüklüğü ne kadar soruları gündemde yerini buldu. A23a, kopmasının ardından Druzhnaya I üssü üzerine yerleşmişti. Üs, buzdağın hareketi ve güvenlik kaygıları nedeniyle 1987’de Druzhnaya III’e taşındı. Şimdi ise dünyanın en büyük buzdağı yok oluyor!

NASA'nın Terra uydusundaki MODIS cihazı tarafından 27 Şubat 2024'te çekilen görüntü.

A23A NEREDE?

A23a 1986 yılında Antarktika’daki Filchner-Ronne Buz Sahanlığı’ndan kopan dev bir buzdağıdır. Kopmasının ardından uzun yıllar neredeyse sabit kalarak deniz tabanına oturan buzdağı, 2020’de serbest kalarak Antarktika Çevresel Akıntısı ile kuzeye doğru hareket etmeye başladı.

Yolculuğu sırasında Güney Okyanusu boyunca ilerleyen A23a, araştırma gemileri ve uydu gözlemleri ile takip ediliyor.

A23A BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

A23a kopmasının ilk yıllarında yaklaşık 3.900 kilometrekarelik bir alana sahipti ve kalınlığı 400 metreyi aşmaktaydı. Yılın başında yaklaşık 1 trilyon ton ağırlığındaki buzdağı, Londra’nın iki katı büyüklüğünde bir alanı kaplıyordu.

Hızla parçalanan A23a, günümüzde uydu görüntülerine göre 683 kilometrekareye kadar küçüldü. Erimesi sırasında çevreye büyük miktarda soğuk tatlı su ve mineral tozu salıyor, bu da denizlerdi hayatı ve ekosistemleri etkiliyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK BUZDAĞI HANGİSİ?

Bir zamanlar dünyanın en büyük buzdağlarından biri olarak kabul edilen A23a, geçici olarak A76 tarafından geride bırakılana kadar lider konumdaydı.

Bilim insanları, A23a’nın erimesiyle Antarktika’daki dev buz kütlelerinin ne kadar hızlı yok olabileceğini yakından takip ediyor.