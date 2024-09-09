AB üyesi olmayan İzlanda, Türk vatandaşlarından vize istiyor

Schengen bölgesine dahil olan ancak AB üyesi olmayan İzlanda, Türk pasaportuna sahip olan vatandaşlardan vize istiyor. Vize başvuruları ise Ankara'da yer alan Danimarka Büyükelçiliği üzerinden yapılıyor.

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Türk vatandaşlarından vize talep eden İzlanda Schengen bölgesine dahil olan ülkelerden biri olsa da AB üyeliği olup olmadığı da merak ediliyor.

İZLANDA AB ÜYESİ Mİ?

İzlanda'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olup olmadığına dair bir kafa karışıklığı yaşanabiliyor.

İzlanda, Avrupa Birliği’ne üye olmayan bir ülke olmasına rağmen, Avrupa Ekonomik Alanı’na (EEA) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'ne (EFTA) üyesi olarak geçiyor.

Bununla birlikte Schengen bölgesine dahil olan İzlanda, Schengen kurallarına tabi olduğu için, vize politikası da bu çerçevede şekilleniyor.

İZLANDA TÜRK VATANDAŞLARINDAN VİZE İSTİYOR MU?

Avrupa'nın kuzeyindeki küçük ada ülkesi İzlanda, turistik ve iş seyahatleri açısından giderek daha fazla ilgi çeken bir ülke haline gelmiş durumda.

Bunun yanı sıra Türkiye'den İzlanda’ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için bazı önemli vize kuralları bulunuyor.

İzlanda, Schengen Bölgesi'ne dahil olduğu için, belirli pasaport türlerine sahip Türk vatandaşlarının vize alması zorunlu tutuluyor.

SCHENGEN BÖLGESİNDE KAÇ ÜLKE VAR?

Schengen bölgesi, Avrupa'nın büyük bir kısmını kapsayan ve sınır kontrollerinin olmadığı bir bölge olarak biliniyor.

Toplamda 27 Avrupa ülkesi bu bölgenin bir parçası olarak geçiyor. Bu ülkelerin 23'ü Avrupa Birliği üyesi olup, geri kalan 4 ülke ise AB üyesi değildir. İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn bu ülkeler arasında yer alıyor.

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN İZLANDA VİZE ŞARTLARI

Türk vatandaşları İzlanda’ya seyahat etmek istediklerinde pasaport türlerine göre farklı vize gereksinimlerine tabi tutuluyor.

Bordo (umuma mahsus) pasaport sahiplerinin İzlanda'ya giriş yapabilmeleri için Schengen vizesi almaları zorunlu.

Ancak yeşil (hususi), gri (hizmet) ve siyah (diplomatik) pasaport sahipleri, 180 gün içinde 90 günü aşmayan seyahatler için İzlanda vizesinden muaftır. Bu muafiyet yalnızca kısa süreli seyahatler için geçerli olmasının yanında uzun süreli kalışlarda yine vize başvurusu gerekmekte.

İZLANDA VİZE TÜRLERİ NELERDİR?

İzlanda’ya gitmek isteyen kişiler, seyahat amaçlarına uygun bir vize türüne başvurmalıdır.

Kısa süreli seyahatler için Schengen vizesi (C Tipi vize) alınması gerekmekte olup, bu vize 90 günü geçmeyen ziyaretler için uygundur.

İzlanda'da 90 günden fazla kalmayı planlayan kişilerin ise D Tipi (uzun süreli) vize başvurusunda bulunmaları zorunludur.

İZLANDA VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye’de İzlanda’nın doğrudan bir diplomatik temsilciliği bulunmadığı için İzlanda vize başvuruları Danimarka Konsolosluğu tarafından yürütülmektedir.

Başvuru yapacak kişilerin randevu alarak başvuru evraklarını eksiksiz bir şekilde Danimarka Konsolosluğu'na ya da yetkili vize başvuru merkezlerine iletmeleri gerekmektedir.