Yunanistan ‘Altın vize’ye büyük zam yaptı! Fiyat iki katına çıktı...

Yunanistan, Türkiye'nin de içinde yer aldığı üçüncü ülke vatandaşlarına, her 5 yılda uzatılan ikamet izni sağlayan “Altın vize” için şart koştuğu emlak satın alımındaki tabana büyük zam yaptı. Yeni düzenleme bununla da sınırlı kalmadı, kiraya vermek bile yasak!..

Yunanistan 'Altın vize'ye büyük zam yaptı. Yeni uygulama 1 Eylül'den itibarek yürürlüğe girdi. Hürriyet'te yer alan habere göre; “Altın vize” için taban, ülkenin bazı bölgelerinde 500 binden 800 bin Euro’ya, bazı bölgelerinde ise 250 binden 400 bin Euro’ya çıkarıldı. “Altın vize” için yeni uygulama Atina’nın da içinde bulunduğu Attika bölgesi ile Selanik merkezinin yanı sıra, Rodos, Santorini, Mikonos ve Girit de dahil nüfusu 3 binden fazla turistik adalarda satın alınacak gayrımenkullerin en az 800 bin Euro değerinde ve 120 metrekareden büyük olmalarını öngörüyor.

AIRBNB'DEN KİRALAMAK YASAKLANDI

Yeni uygulamada, üçüncü ülke vatandaşlarının satın alacakları gayrı menkulleri Airbnb yolu ile kiralamaları yasağı da getirildi. Bugüne kadar “Altın vize” için satın alınacak gayrımenkul sayısında sınırlama bulunmuyordu. Yeni uygulama ile sadece bir gayrımenkul satın alımı şartı da koşuluyor. “Altın Vize” için tabanın yükseltilmesine, Yunanistan’da hem gayrımenkul fiyatları ile kiraların sürekli artması, hem de kiralık ev sayısının son derece azalması nedeniyle gerek görüldü.

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1.500 TÜRK ALTIN VİZE İÇİN EV ALDI

Geçen 10 yılda “Altın Vize” için Yunanistan’da gayrı menkul satın alan Türkiye vatandaşlarının sayısı 1.500 civarında.