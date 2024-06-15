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Vizesiz Midilli Adası'na geçmek isteyenler feribotlara koştu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kurban Bayramı tatilinin resmi olan 9 güne çıkartılmasıyla birlikte tatil bölgelerine yoğun ilgi gösteriliyor. Vize uygulamasından muaf olan Midilli Adası'na geçmek isteyenler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası'na, Kurban Bayramı arifesinde feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu.

Ayvalık ile Midilli arasında feribot işleten turizm acenteleri, yoğunluk nedeniyle ilave seferlerle hizmet verdi.

Vizesiz Midilli Adası'na geçmek isteyenler feribotlara koştu - 1. Resim

EGE'DEN GEÇİŞLERDE YOĞUN TALEP

Deniz ulaşımı firması sahibi Engin Jale, gazetecilere, Midilli başta olmak üzere Ege'deki birçok Yunan adasına yoğun talep olduğunu söyledi.

Jale, Kurban Bayramı nedeniyle Ayvalık ile Midilli arasında karşılıklı seferler düzenleyen 4 firmaya ait feribotların günde karşılıklı dörder sefer yaptıklarını belirterek, “Sabah ve öğle saatlerinde kalkan feribotlar yolcuların yanı sıra özel araçları da taşıyor. Her gemi dolu gidip dolu geliyor.” dedi.

Bayram arifesinde 2 bin 500 kişinin Yunanistan’ın Midilli Adası’na gideceğini kaydeden Jale, 9 günde Midilli Adası’na 10 bin kişinin geçeceğini tahmin ettiğini bildirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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