Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 3 günlük tatili fırsat bilenler Midilli'ye kaçtı! Ayvalık'ta uzun kuyruklar oluştu...

3 günlük tatili fırsat bilenler Midilli'ye kaçtı! Ayvalık'ta uzun kuyruklar oluştu...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3 günlük tatili fırsat bilenler Midilli&#039;ye kaçtı! Ayvalık&#039;ta uzun kuyruklar oluştu...

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi sonucu tatilin 3 güne çıkmasından dolayı Midilli Adası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor. Deniz Hudut Kapısı önünde yüzlerce metrelik kuyruklar var...

Tatilciler, adaya gidebilmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde zaman zaman yüzlerce metrelik kuyruklar oluşturdu.

3 günlük tatili fırsat bilenler Midilli'ye kaçtı! Ayvalık'ta uzun kuyruklar oluştu... - 1. Resim

Yeşil pasaportu olanlar ve kapıda vize uygulamasından yararlanan tatilciler sırayla içeri alınarak işlemlerini yaptırdıktan sonra feribotlarla Midilli'ye gitti.

3 günlük tatili fırsat bilenler Midilli'ye kaçtı! Ayvalık'ta uzun kuyruklar oluştu... - 2. Resim

FERİBOTLA 45 DAKİKA

Ayvalıklı turizmci Nevzat Turhan, gazetecilere, gerek coğrafi gerekse kültürel yakınlığı dolayısıyla tercih edilen Midilli'ye feribotla 45 dakikada ulaşılabildiğini söyledi. Turhan, kapıda vize uygulamanın da etkisiyle 3 günlük süreçte yoğunluğun sürmesini beklediklerini ifade etti.

3 günlük tatili fırsat bilenler Midilli'ye kaçtı! Ayvalık'ta uzun kuyruklar oluştu... - 3. Resim

Ayvalık ile Midilli arasında karşılıklı feribot seferleri düzenleyen firma sahibi Ali Jale ise deniz hudut kapısının Zafer Bayramı dolayısıyla son derece kalabalık olduğunu vurguladı.

3 günlük tatili fırsat bilenler Midilli'ye kaçtı! Ayvalık'ta uzun kuyruklar oluştu... - 4. Resim

Bu 3 günlük periyotta Midilli'ye 10-15 sefer düzenleyeceklerini, 2 bin ila 3 bin kişinin adaya geçişini sağlayacaklarını anlatan Jale, şöyle konuştu: "Bizim açımızdan da yolcularımız açısından da bu sene oldukça iyi geçiyor. Kapıda vizenin devam etmesiyle kış aylarında da özellikle hafta sonlarında Midilli Adası'na geçişlerde yoğunluğun olacağını düşünüyorum. Yurt dışına çıkış harçlarının yükseltilmesi Yunan adalarına ilgiyi azaltmadı. Misafirlerimizin yüzde 80'i Midilli'de 2-3 gün konaklamalı kaldıkları için yurt dışına çıkış harçları arasındaki fark misafirlerimize çok fazla yansımamış durumda ama kış aylarında günübirlik geçişlerin arttığı dönemde bu farkın biraz olsun hissedilebileceğini düşünüyoruz."

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kiev şokta! Zelenskiy aylarca uğraştı, F-16 savaş uçağı ilk seferinde düştüJandarma 24 saat nöbette! Van'ın Muradiye ilçesini ayağa kaldıracak proje
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak 72 saat boyunca çok kuvvetli vuracak - YaşamSağanak 72 saat boyunca çok kuvvetli vuracak!"Sivas'ta yetişmez" diyenlere aldırmadı, yapılmayanı yaptı! 10 ton verim alacak - Yaşam"Burada yetişmez" diyenlere aldırmadı, yapılmayanı yaptıAnkara'da 40 yıllık makinist meşrubat satarak girdiği sinema salonlarına veda ediyor - YaşamPerdenin arkasında o vardı! Mesleğe 40 yılını verdiBir insan boyu kadar! Ağaçta güneşlendiğini fark etti, hemen telefonuna sarıldı - YaşamAğaçtaki bir buçuk metrelik engerek yılanı korkuttuBurası Türkiye! Ağustos ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - YaşamBurası Türkiye! Ağustos ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdıSaat tamircileri zamana ayak uyduramadı! Samsun'da 55 yıllık usta mesleğini bu sözlerle bıraktı - YaşamUstası cevapladı: Saat tamircileri zamana nasıl yenildi?
Sonraki Haber Yükleniyor...