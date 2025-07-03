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ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı mı, saat kaçta? Küresel piyasalar yakında takip ediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı mı, saat kaçta? Küresel piyasalar yakında takip ediyor
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin tarım dışı istihdam verisi, küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. FED'in faiz politikaları ve ekonomik görünümü açısından dikkat çekiyor. Petrol, altın ve kripto para piyasaları verilerden etkilenecek. Bu nedene ABD tarım dışı istihdam verilerinin açıklandı mı, saati merak ediliyor.

Küresel piyasaların gözü, ABD Çalışma İstatistikler Bürosu'nun bugün açıklayacağı Haziran 2025 tarım dışı istihdam verisinde. Açıklanacağı saat merak edilirken analistler ABD ekonomisi ve FED faiz indirim sürecini vurguluyor. 

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD tarım dışı istihdam verisi, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü TSİ 15.30'da açıklandı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından her ayın ilk Cuma günü yayımlanıyor. 

Küresel piyasaların yakından takip ettiği verinin açıklanmasıyla yatırımcılar istihdam rakamlarından beklentilerini ve piyasalardaki hareketliliği öngörmeye çalışacak. 

ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 147 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den 4,1'e indi.

ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı mı, saat kaçta? Küresel piyasalar yakında takip ediyor - 1. Resim

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Tarım dışı istihdam verisi, ABD ekonomisinin iş gücü piyasasının sağlığını ortaya serer. Bu durumda FED faiz politikalarını doğrudan etkiler. Güçlü bir veri çıkması faiz indirimlerini erteleyebilirken zayıf bir veri erken faiz indirimi beklentilerini artırılmasına neden olabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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