Abdullah Cevheroğlu ismi hayatını kaybetti. Mardin Artuklu ilçesinde meydana gelen olayda, oyuncu olduğu öğrenilen Abdullah Cevheroğlu'nun olay yerinde cansız bedeni bulundu. Ölüm nedeni ve oynadığı diziler merak ediliyor.

Mardin'de cansız bedeni bulunan oyuncu Abdullah Cevheroğlu kimdir, neden öldü soruları hız kazandı. Oyuncunun oynadığı dizi ve filmler araştırılıyor.

ABDULLAH CEVHEROĞLU KİMDİR?

29 yaşındaki oyuncu Abdullah Cevheroğlu, Mardin Artuklu ilçesinde doğdu. Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde öğrenci olduğu öne sürülen Cevheroğlu, oyunculuk kariyerine reklam filmleri ve dizilerle başladı.

ABDULLAH CEVHEROĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Mardin'de bulunduğu binanın 11. katından düşerek hayatını kaybeden Abdullah Cevheroğlu, binanın zeminine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cevheroğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Genç oyuncunun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Kesin ölüm nedeni için otopsi sonucu bekleniyor.

ABDULLAH CEVHEROĞLU OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

"İhtiyar Kurtlar", "Yemin", "Recep İvedik 5" gibi yapımlarda rol aldı. Çare filminde 2. Uluslararası Mardin Film Festivalinde Jüri Özel Ödülünü aldı.