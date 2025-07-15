Abdullah Tazgel kimdir, Amedspor'a mı transfer oldu? Bursaspor'dan açıklama geldi

22 yaşındaki sol bek Abdullah Tazgel, Bursaspor'un alt yapısında yetişmiştir. Genç oyuncu, Amedspor transferiyle gündeme geldi. Futbolu yakından takip edenler ise Abdullah Tazgel kimdir, Amedspor'a mı transfer oldu? sorusuna cevap aradı. Konuya ilişkin ilk açıklama Bursaspor'dan geldi.

Bursapor'un altyapısından yetişen genç oyuncu sol bek Abdullah Tazgel, Amedspor ile anılıyor. Abdullah Tazgel kimdir, Amedspor'a mı transfer oldu? soruları merak konusu olurken konu hakkında ilk açıklama Bursapor Kulübü'nden geldi.

ABDULLAH TEZGEL AMEDSPOR'A MI TRANSFER OLDU?

Abdullah Tezgel, Amedspor'a transfer oldu. 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken 22 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin ilk açıklama Bursaspor'dan geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, sol bek oyuncusu Abdullah Tazgel ile 2025–2026, 2026–2027 ve 2027–2028 sezonları için anlaşmaya varmıştır. Gerçekleştirilen imza törenine Yönetim Kurulu üyelerimiz Şengül Saruhanoğlu ve İhsan Uğur katılmıştır. Abdullah Tazgel’e Amedspor formasıyla üstün başarılar diliyor, bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” denildi.

ABDULLAH TEZGAL KİMDİR, NERELİ?

12 Nisan 2003 yılında Diyarbakır'da doğan Abdulah Tezgal, Amedspor'a transferiyle gündeme geldi.

Sol ayak oyuncusu Tezgal 1.82 metre boya sahiptir. 2014-2016 Diyarbakır Kayapınar Belediye Spor'da futbola adım attı. 2016-2021 yıllarında ise Bursapor'un altyapısında yetişmiştir.

2021 - 2025 Bursaspor A Takımı'nda 81 maçla 1 gol ve 4 asist kaydetti. Bursaspor ile yolları ayırarak Amedspor'a transfer oldu.

Türkiye U17 Milli Takımı'nda 4 maçta görev aldı ve gol katkısı bulunmamaktadır.