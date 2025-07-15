Hull City-İstanbulspor hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar

İstanbulspor ile Hull City arasında oynanan hazırlık maçında kazanan takım Hull City oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı Mustafa Sol'un attığı gol ile 1-0 bitti. Ancak 67 ve 89.dakikalarda Hull City attığı gollerle maçtan galibiyetle ayrıldı. Peki, Hull City-İstanbulspor hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte maça dair tüm detaylar...

Geçtiğimiz sezon Kayserispor'un başında olan Sergej Jakirovic bu sezon Hull City takımının başına geçti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile İstanbulspor bugün Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde 17.30'da mücadele etti. Karşılaşmada İstanbulspor'dan Mustafa Sol, Hull City'den ise K. Joseph ve P. Brown öne çıkan futbolcular oldu.

İki takım arasında oyanan hazırlık maçı yeni sezon öncesi kendileri deneme açısından iyi bir karşılaşma oldu. Peki, Hull City-İstanbulspor hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte maça dair tüm ayrıntılar...

HULL CİTY-İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Hull City ve İstanbulspor hazırlık maçını kazanan takım 2-1 skorla Hull City oldu.

Mustafa Sol 45+1. dakikada attığı gol ile takımını öne geçirdi. İkinci yarıda ise Hull City 67. dakikada K. Joseph'ın golüyle eşitliği yakaladı.

89. dakikada Brown'un golüyle öne geçen Hull City sahadan 2-1 galip ayrıldı.

HULL CİTY-İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ VE SKORLAR

İlk yarıda Hull City'deki zorunlu değişiklik haricinde başka bir değişiklik yapılmadı. Maçın ikinci yarısında ise takımlar oyuncularını deneme açısından 24 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında kontrolü eline alan Hull City, bulduğu ikinci golle karşılaşmadan 2-1 ayrılmayı başardı.