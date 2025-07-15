Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Hull City-İstanbulspor hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar

Hull City-İstanbulspor hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hull City-İstanbulspor hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar
Hull City, İstanbulspor, Hazırlık Maçı, Futbol, Skor, Maç Özeti, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbulspor ile Hull City arasında oynanan hazırlık maçında kazanan takım Hull City oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı Mustafa Sol'un attığı gol ile 1-0 bitti. Ancak 67 ve 89.dakikalarda Hull City attığı gollerle maçtan galibiyetle ayrıldı. Peki, Hull City-İstanbulspor hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte maça dair tüm detaylar...

Geçtiğimiz sezon Kayserispor'un başında olan Sergej Jakirovic bu sezon Hull City takımının başına geçti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile İstanbulspor bugün Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde 17.30'da mücadele etti.  Karşılaşmada İstanbulspor'dan Mustafa Sol, Hull City'den ise K. Joseph ve P. Brown öne çıkan futbolcular oldu.

İki takım arasında oyanan hazırlık maçı yeni sezon öncesi kendileri deneme açısından iyi bir karşılaşma oldu. Peki, Hull City-İstanbulspor hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte maça dair tüm ayrıntılar...

Hull City-İstanbulspor hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar - 1. Resim

HULL CİTY-İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Hull City ve İstanbulspor hazırlık maçını kazanan takım 2-1 skorla Hull City oldu.

Mustafa Sol 45+1. dakikada  attığı gol ile takımını öne geçirdi. İkinci yarıda ise  Hull City 67. dakikada K. Joseph'ın golüyle eşitliği yakaladı.

89. dakikada Brown'un golüyle öne geçen Hull City sahadan 2-1 galip ayrıldı. 

Hull City-İstanbulspor hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar - 2. Resim

HULL CİTY-İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ VE SKORLAR

İlk yarıda Hull City'deki zorunlu değişiklik haricinde başka bir değişiklik yapılmadı. Maçın ikinci yarısında ise takımlar oyuncularını deneme açısından 24 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında kontrolü eline alan Hull City, bulduğu ikinci golle karşılaşmadan 2-1 ayrılmayı başardı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tarih, kültür ve estetiğin buluşma noktası: St. Petersburg artık çok daha yakınGaziye "Aldığın paraları geri ver" diyerek hakaret eden şahıs gözaltında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Embolo kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş'ın teklifini reddetmesiyle gündeme geldi - HaberlerEmbolo kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş'ın teklifini reddetmesiyle gündeme geldiVolkan Başaran kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Kolpaçino filmiyle ünlenen oyuncu sokakta pilav satmaya başladı - HaberlerVolkan Başaran kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Kolpaçino filmiyle ünlenen oyuncu sokakta pilav satmaya başladı16 Temmuz Gediz Elektrik kesintisi sorgulama! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - Haberler16 Temmuz Gediz Elektrik kesintisi sorgulama! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?Onur Karael kimdir, neden öldü? TikTok'ta Arda Edeoğlu kullanıcı ismiyle tanınıyordu - HaberlerOnur Karael kimdir, neden öldü? TikTok'ta Arda Edeoğlu kullanıcı ismiyle tanınıyorduTekirdağ Şarköy yangın son dakika: Yangın neden çıktı, söndü mü? - HaberlerTekirdağ Şarköy yangın son dakika: Yangın neden çıktı, söndü mü?Çanakkale yangın söndürüldü mü, yangın neden çıktı? Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını çıktı! - HaberlerÇanakkale yangın söndürüldü mü, yangın neden çıktı? Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...